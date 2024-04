Zamestnanosť vo februári medziročne vzrástla v šiestich z 10 odvetví

Bratislava 12. apríla (TASR) - Vo februári 2024 zamestnanosť rástla v šiestich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Najvyššie prírastky počtu zamestnancov nad úrovňou 3 % mali vybrané trhové služby a informácie s komunikáciou. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Pomalším tempom, a to od 0,5 % do 2,5 %, rástla zamestnanosť v stavebníctve, predaji a oprave vozidiel, sektore reštaurácií a pohostinstiev či ubytovaní. Posledné dva roky klesala zamestnanosť v priemysle, aktuálne bola nižšia o 2 %. Pokles pracovnej sily o 1,6 % vykázali zhodne aj veľkoobchod a maloobchod, o 1 % sa znížila zamestnanosť v doprave vrátane skladovania.



Za prvé dva mesiace tohto roka rástla zamestnanosť v šiestich odvetviach, najrýchlejšie vo vybraných trhových službách a informáciách s komunikáciou. Medziročne nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, veľkoobchod a maloobchod, ako aj doprava a skladovanie.



ŠÚ upozornil, že spolu so zverejnením údajov za január 2024 boli prepočítané celé časové rady v súvislosti s prijatými úpravami metodiky - Zmena bázického obdobia a zatrieďovanie podľa činnostných jednotiek podniku.