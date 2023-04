Zamestnanosť vo februári rástla v 6 odvetviach, najviac v ubytovaní

Bratislava 13. apríla (TASR) - Zamestnanosť na Slovensku rástla vo februári v šiestich z desiatich sledovaných odvetví, ostatné zaznamenali úbytok zamestnancov. Najvýraznejšie sa zvýšila v ubytovaní, a to o viac ako 8 %.



"Počet zamestnaných v tomto odvetí sa zvyšuje už jeden a pol roka, pričom sa stále iba dopĺňa stav zamestnancov, o ktorých prišli zatvorené ubytovacie zariadenia počas pandémie," informoval vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V sektore informácií a komunikácie počet zamestnaných osôb vo februári stúpol o takmer 3 %. V ostatných odvetviach, v ktorých pribudlo zamestnancov, ich rast neprekročil 2 %.



Naopak, počet zamestnaných osôb vo vybraných trhových službách sa znížil o 2,7 %. Pokles do 1 % zaznamenal aj veľkoobchod, doprava a skladovanie, ako aj priemysel. "V odvetví priemyslu, ktorý poskytuje prácu najväčšiemu počtu osôb, zamestnanosť posledný rok nepretržite klesá," doplnil ŠÚ SR.



Počas prvých dvoch mesiacov tohto roka zamestnanosť medziročne vzrástla v siedmich z desiatich sledovaných odvetví. Aj v tomto prípade to bolo najvýraznejšie v ubytovaní, a to o 6,9 %.



Počet zamestnaných osôb sa zvýšil o vyše 2 % v informáciách a komunikácii, ako aj v predaji a oprave motorových vozidiel. Naopak, zamestnanosť poklesla o viac ako 3 % vo vybraných trhových službách, do 1 % v priemysle a veľkoobchode, vyčíslili štatistici.