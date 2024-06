Zamestnanosť vzrástla o 0,8 %, vyššia bola najmä vo výrobe

Bratislava 4. júna (TASR) - Zamestnanosť začiatkom roka na Slovensku rástla, najviac pracujúcich pribudlo vo výrobe. V prvom štvrťroku 2024 medziročne vzrástla zamestnanosť o 0,8 % a počet pracujúcich stúpol v 11 z 18 oblastí ekonomiky. Pribudli najmä zamestnanci v Bratislavskom a Žilinskom kraji. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Najväčší prírastok podľa ŠÚ zaznamenali výrobné odvetvia, kde pribudlo vyše 23.000 osôb. V rámci nich priemysel získal 12.000 nových zamestnancov a stavebníctvo 7700 osôb.



Až 62 % ľudí pracovalo v úvode roka 2024 v službách, medziročne ich celkový počet stagnoval. Najviac zamestnancov v rámci nich pribudlo v ubytovacích a stravovacích službách, čo predstavuje nárast o 14,6 %. Trh práce sa posilnil aj v umení, zábave a rekreácii o vyše 8000 pracujúcich, ide teda o zvýšenie o 29,6 %. Po dvoch rokoch prírastkov však začali odchádzať ľudia z veľkoobchodu a maloobchodu, v prvom štvrťroku 2024 ich bolo o 8200 menej ako pred rokom, čo je pokles o 2,5 %. Úbytok zaznamenali aj v administratívnych službách o 15,5 %.



Zo štatistík ŠÚ vyplýva, že medziročne si na trhu práce polepšili ľudia s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou. Začiatkom roka boli vysoké prírastky vo vekovej kategórii ľudí od 50 do 54 rokov, keď sa počet pracujúcich zvýšil o takmer 20.000 osôb. V skupine nad 59 rokov stúpol počet zamestnaných o vyše 19.000 osôb. Naopak, ubudli najmä mladšie ročníky.



Rast zamestnanosti bol viditeľný vo všetkých regiónoch Slovenska. Najvyšší podiel pracujúcich mal Bratislavský kraj, ktorý zamestnal 5000 osôb a dosiahol 80-percentnú hranicu zamestnanosti. Rovnako sa situácia vyvíjala aj v Žilinskom kraji. Najnižšiu mieru zamestnanosti mal, naopak, Prešovský kraj so 71,4 %.



Za prácou do zahraničia vycestovalo podľa ŠÚ v prvom štvrťroku 2024 takmer 118.000 Slovákov, čo bolo o jedno percento menej než pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve, priemysle, zdravotníctve a v sociálnej pomoci. Najviac pracujúcich ľudí v zahraničí bolo z Banskobystrického kraja, odkiaľ odišlo 6000 osôb. Naopak, v Nitrianskom kraji nastal najvýraznejší úbytok pracujúcich v zahraničí s medziročným poklesom o 58,6 % alebo takmer 14.000 osôb.