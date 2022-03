Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny je pre zamestnávateľov jednoduchšie

Bratislava 10. marca (TASR) - Zamestnávatelia môžu poskytnúť prácu odídencom z Ukrajiny zjednodušeným procesom vďaka statusu dočasného útočiska. Svoje pracovné ponuky môžu uverejňovať na portáli voľných pracovných miest sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré zabezpečuje ich preklad do ukrajinského jazyka.



Pre odídencov z Ukrajiny sa podľa ministerstva práce vytvára také prostredie, aby sa čo najrýchlejšie dostali k relevantným informáciám a vhodným pracovným ponukám podľa ich odborných vedomostí a spôsobilostí.



MPSVR poznamenalo, že podľa zákona o azyle sa osobám utekajúcim pred vojnou po požiadaní udeľuje dočasné útočisko. Na základe tohto statusu získajú doklad o tolerovanom pobyte s označením odídenec. Zamestnávateľ môže v zmysle zákona o službách zamestnanosti následne odídenca zamestnať bez povolenia na zamestnanie. Nevyžaduje sa ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Obyvatelia Ukrajiny tak získajú rovnaký prístup k pracovnému trhu ako občania Slovenskej republiky (s výnimkou štátnozamestnaneckých miest). Zamestnávatelia môžu odídencov z Ukrajiny zamestnávať na pracovnú zmluvu alebo formou dohody.



V prípade, ak danej osobe bolo udelené dočasné útočisko, zamestnávateľ má podľa rezortu práce povinnosť formou informačnej karty oznámiť príslušnému úradu práce údaje o zamestnaní takejto osoby, a to pri vzniku aj ukončení zamestnania. K informačnej karte doloží aj kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením odídenec. Lehota tejto oznamovacej povinnosti je 7 pracovných dní od nástupu do zamestnania alebo po ukončení pracovného vzťahu.



MPSVR spresnilo, že k 10. marcu 2022 eviduje na portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk 82.103 voľných pracovných miest od 6581 zamestnávateľov. K týmto pracovným miestam majú rovnaký prístup občania SR, ako aj odídenci z Ukrajiny pokiaľ spĺňajú kritériá a požiadavky na vykonávanie danej pozície, ktoré požaduje zamestnávateľ.



Rezort práce dodal, že štátni príslušníci Ukrajiny tvoria dlhodobo takmer 50 % všetkých pracovníkov z tretích krajín. V januári 2022 ich pracovalo na Slovensku viac ako 19.300, z toho bolo viac ako 13.000 mužov.