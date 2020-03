Zamestnávateľ musí hlásiť rakúskym úradom, ak zamestnanec robí z domu

Bratislava 16. marca (TASR) - Mnoho Slovákov sa v posledných rokoch odsťahovalo do prihraničných rakúskych dedín. Bývajú síce v zahraničí, ale prácu, rodinu, či školy majú na Slovensku. Od januára majú títo obyvatelia a ich slovenskí zamestnávatelia komplikáciu navyše. Firma, ktorá ich na Slovensku zamestnáva, im musí viesť aj rakúske mzdové účtovníctvo a odvádzať za nich rakúsku daň zo mzdy, a to bez ohľadu na to, že pracujú iba na slovenských zákazkách. Stačí, že časť práce urobia u seba doma v Rakúsku. Upozorňuje na to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).



V súčasnosti má veľký počet zamestnancov v súvislosti s novým koronavírusom nariadenú prácu z domu. Týkať sa to môže aj ľudí, ktorí majú trvalý pobyt za hranicami Slovenska. "Povinnosť viesť rakúske mzdové účtovníctvo a zrážky zo mzdy má každý zamestnávateľ, ktorého zamestnanec býva v Rakúsku a má tam napríklad raz do týždňa prácu z domu, alebo počas Vianoc a Nového roka pracuje z domu. Platí to dokonca aj pre tie osoby, ktoré v Rakúsku nemajú trvalý pobyt, ale napríklad iba víkendový dom a príležitostne odtiaľ na diaľku pracujú," priblížila Zuzana Maronová zo SKDP.



Od januára 2020 majú slovenské firmy preto viacero povinností voči rakúskym úradom. Slovenský zamestnávateľ, ktorého zamestnanec býva v Rakúsku, sa musí zaregistrovať, musí viesť rakúske mzdové účtovníctvo a musí odvádzať preddavky na daň zrazené zo mzdy. Okrem toho musí rakúskym úradom zasielať výplatné pásky a mesačné a ročné mzdové výkazy. "Cieľom rakúskej právnej úpravy je snaha zdaňovať digitálnu ekonomiku, ktorá sa realizuje na území Rakúska. Naším cieľom je získať spätnú väzbu od dotknutých subjektov a posunúť ju na kompetentné miesta na Slovensku a v Rakúsku," doplnila Mária Berithová z komory.



Na nové povinnosti pre slovenské firmy reaguje aj Slovenská komora daňových poradcov a komunikuje s partnermi v zahraničí. "SKDP spolu so Slovensko-rakúskou obchodnou komorou aktuálne zhromažďuje pripomienky k novej rakúskej legislatíve a v najbližšom čase ich budeme adresovať úradom v Rakúsku. Podľa informácií, ktoré máme, rakúske ministerstvo financií chystá úpravu zákona, aby sa netýkal zahraničných firiem v takom rozsahu ako teraz," avizovala Maronová.



V minulosti si mohli Slováci žijúci v Rakúsku iba podať rakúske daňové priznanie a tam vykázať svoje príjmy. Od januára 2020 to už nestačí, a treba počítať s administratívnymi povinnosťami aj v Rakúsku. Nová rakúska legislatíva však neznamená, že zamestnanci zaplatia daň zo mzdy dvakrát, teda na Slovensku aj v Rakúsku. V každej krajine budú totiž v konečnom dôsledku platiť daň z príjmov zo zamestnania tak ako doteraz, teda iba za dni, ktoré v danej krajine reálne fyzicky odpracovali.



Pokuty za nedodržanie rakúskeho zákona o vedení mzdovej evidencie sú od dvoch percent z dlžnej dane pri omeškaní až po 2-násobok dlžnej dane pri vážnom porušení zákona, v niektorých prípadoch hrozí trest odňatia slobody do štyroch rokov.