Zamestnávatelia a odborári sa na minimálnej mzde na rok 2024 nedohodli

Bratislava 17. júla (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) SR a Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR sa mali do soboty (15. 7.) dohodnúť na výške minimálnej mzdy pre rok 2024. K dohode medzi odborármi a zamestnávateľmi ale nedošlo. Možnosť rokovať o minimálnej mzde ešte majú sociálni partneri v tripartite do konca augusta. V pondelok to pre TASR povedali hovorkyňa AZZZ SR Mirian Filová a hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová.



"V termíne do 15. júla sociálni partneri nedospeli k dohode, avšak podľa zákona o minimálnej mzde majú možnosť rokovať na tripartitnej úrovni do konca augusta, a tak pravdepodobne využijú ešte tento zákonom definovaný priestor a možnosť," uviedla Nemethová.



KOZ žiadala, aby bol výpočet minimálnej mzdy na úrovni 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov. AZZZ ale upozornila na to, že pri navrhovaní minimálnej mzdy je potrebné brať do úvahy reálne možnosti všetkých zamestnávateľov tak, aby bola minimálna mzda zvládnuteľná pre firmy aj na východnom Slovensku.



"Firma podnikajúca na východnom Slovensku, prípadne v menej rozvinutých okresoch môže prirodzene znášať zvyšovanie nákladov v súvislosti s minimálnou mzdou oveľa horšie ako firma na západnom Slovensku, ktorá si vyššie náklady dokáže premietnuť do vyšších cien. Úplne iná situácia je na západe, kde je nižšia miera nezamestnanosti, kde je aj viac pracovných ponúk, ako niekde v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti, kde firmy vnímajú každé jedno opatrenie zvyšujúce im náklady oveľa citlivejšie," uviedla Filová.



Ak sa počas rokovania tripartity nerozhodne v prospech žiadnej zo strán, minimálna mzda bude výsledkom automatu. Automat určuje minimálnu mzdu ako 57 % priemernej mzdy spred dvoch rokov.