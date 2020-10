Zamestnávatelia a SZČO budú môcť dlhšie poberať Prvú pomoc

Bratislava 28. októbra (TASR) - Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby budú môcť až do marca budúceho roka žiadať o finančnú kompenzáciu v rámci projektu Prvá pomoc. Vláda v stredu schválila s pripomienkou návrh na zmenu podmienok projektu, predlžuje sa o tri mesiace, zvyšujú sa aj jednotlivé príspevky.



Ministerstvo práce predložilo zmeny z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku, ktorá má vplyv aj na trh práce. Úprava podmienok Prvej pomoci sa bude vzťahovať už na žiadosti podané za mesiac október tohto roka.



V prípade zamestnávateľov, ktorí zatvorili alebo museli zatvoriť svoje prevádzky, ministerstvo práce navrhlo rozšíriť cieľovú skupinu zamestnancov aj o tých, ktorí boli prijatí do zamestnania po 1. marci tohto roka, najneskôr však do 2. septembra tohto roka. Rovnako sa rozšíri skupina žiadateľov aj o subjekty a SZČO, ktoré vznikli a začali podnikať po 1. februári tohto roka, najneskôr však k 2. septembru tohto roka. Po novom sa zvýši aj príspevok zo súčasných 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, keď mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa. Okrem toho sa skráti obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní z dvoch na jeden mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu.



V prípade SZČO (opatrenie číslo dva) sa tiež rozšíri cieľová skupina aj o tých, ktorým povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia vznikla po 1. júli 2020. Tiež sa zruší podmienka zákazu súbehu prevádzkovania alebo vykonávania SZČO s pracovným pomerom. Zvýši sa aj výška príspevku v jednotlivých kategóriách podľa poklesu tržieb o 1,5-násobka s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac. Ak budú mať SZČO pokles tržieb v rozmedzí od 20 % do 39,99 %, tak do septembra tohto roka mohli získať 180 eur, od októbra tohto roka sa kompenzácia vyšplhá na 270 eur. Pri poklese tržieb od 40 % do 59,99 % kompenzácia dosiahne 450 eur namiesto 300 eur. V prípade poklesu tržieb od 60 % do 79,99 % bude príspevok vo výške 630 eur, do septembra bol 420 eur, a pri poklese tržieb od 80 % a viac bude príspevok 810 eur namiesto 540 eur.



Upraviť sa má aj podpora zamestnávateľov, ktorých zasiahla mimoriadna situácia, ide o opatrenie pod číslom tri. O podporu tiež budú môcť požiadať subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 1. februári 2020, najneskôr však k 2. septembru 2020. Aj v ich prípade bude platiť, že povinne budú musieť "udržať" zamestnanca aspoň jeden mesiac v čase núdzového stavu. Zvyšujú sa tiež jednotlivé príspevky. Príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca (tzv. kurzarbeit) bol doteraz najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, a to maximálne 880 eur, po novom bude 80 % celkovej ceny práce zamestnanca a 1100 eur.



Upravuje sa aj paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (opatrenie 3B). Doteraz bol najviac do výšky 540 eur na zamestnanca, po novom bude tiež maximálne 810 eur.



Schválený návrh rieši aj podporu vybranej skupiny SZČO, ktorá sa tiež rozšíri o subjekty, ktoré vznikli po 1. februári 2020, najneskôr však k 2. septembru. Aj im sa zvýši príspevok z 210 eur na 315 eur s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.



Výdavky na tieto opatrenia za október až december 2020 by mali dosiahnuť 389,8 milióna eur. Oproti donedávna schválenej sume je to nárast o 191,8 milióna eur. Predĺženie realizácie projektu o ďalšie tri mesiace si vyžiada zdroje v objeme 201,8 milióna eur. "Tieto výdavky sú v rámci schváleného finančného limitu 1,38 miliardy eur," vyčíslil rezort práce.