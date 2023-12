Zamestnávatelia neočakávajú zlepšenie podnikateľského prostredia

Bratislava 31. decembra (TASR) - Konsolidačné opatrenia pretavené do návrhu štátneho rozpočtu znamenajú pre živnostníkov a zamestnávateľov nové finančné zaťaženie. Prioritou vlády by mala byť konsolidácia predovšetkým na výdavkovej strane rozpočtu. Zhodli sa na tom oslovení zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ).



Hovorkyňa AZZZ Miriam Filová hodnotí uplynulý rok ako chaotický. "Predkladanie poslaneckých návrhov bez riadneho vyčíslenia ich dosahov na obyvateľstvo a podnikateľské prostredie či prijímanie zákonov bez akejkoľvek odbornej diskusie za zatvorenými dverami sa na Slovensku stalo bežnou praxou," zhodnotila.



Časti rozpočtu, ktoré sa týkajú konsolidácie verejných financií, sú podľa nej pre zamestnávateľov problematické a neriešia podstatu ich problémov, napríklad daňovo-odvodové zaťaženie. Aj podľa generálneho sekretára RÚZ Martina Hoštáka rozpočet spôsobí utlmenie ekonomickej aktivity.



"Vyššie náklady na podnikanie znamenajú zhoršenie podmienok pre podnikanie. Zvyšujúce sa náklady firmám či samotným zamestnancom bez toho, aby konsolidácia prebiehala aj na výdavkovej strane verejných rozpočtov. Pritom práve tam vidíme najväčší priestor pre úspory," dodal Hošták.



Opatrenia rozpočtu podľa Filovej nenasvedčujú tomu, že podnikateľské prostredie bude priaznivejšie ako doteraz. "Navrhované opatrenia na konsolidáciu verejných financií postihujú najmä podnikateľskú sféru, čo vytvára ďalší tlak na výdavky spoločností, zvyšuje ich náklady, a teda aj spomínané ceny konečných tovarov a služieb," dodala.



Pre živnostníkov a malé a stredné podniky je podľa generálnej sekretárky SŽZ Miriam Bellušovej najdôležitejšia stabilita podnikateľského prostredia. V tomto však vzhľadom na očakávanú ďalšiu konsolidáciu verejných financií zrejme zlepšenie nenastane a ekonomické subjekty sa budú potykať s negatívnymi zmenami tak v oblasti daní, ako aj odvodov a inej finančnej záťaže," uviedla.



Za najväčší úspech zväzu za uplynulý rok považuje prijatie spoločnej deklarácie na podporu stavebných remesiel, v ktorej jej signatári upozornili vládu na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v stavebníctve a v službách a navrhli potrebné opatrenia.



Čo sa týka rozpočtu, SŽZ vníma pozitívne zvýšenie limitu obratu pre uplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov na 60.000 eur. "Očakávame, že čoskoro bude nasledovať aj nami požadované zvýšenie limitu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH," dodala Bellušová. Podľa Hoštáka by pre podnikanie malo pozitívny vplyv razantné naštartovanie čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie. "Tak, ako je tomu v iných krajinách Únie," uzavrel.