Zamestnávatelia budú povinní prispievať na športovú činnosť detí

Bratislava 5. novembra (TASR) - Zamestnávatelia budú mať povinnosť poskytovať príspevok na športovú činnosť detí zamestnancov. Nová regulácia sa bude týkať firiem s viac ako 49 zamestnancami, pričom maximálna výška príspevku je stanovená na 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce poslancov koaličnej SNS, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila.



"Zavedenie tejto povinnosti vychádza z analýzy súčasných trendov v oblasti verejného zdravia a zistení, ktoré naznačujú, že nedostatočná fyzická aktivita v detstve vedie k nárastu chronických ochorení ako sú obezita a cukrovka už v ranom veku. Návrh zákona preto podporuje účasť detí na organizovaných športových aktivitách, čím sa zabezpečí nielen ich fyzický, ale aj psychický rozvoj," uviedli poslanci v predloženom materiáli.



Návrh podľa nich nadväzuje na súčasnú legislatívu, ktorá dáva zamestnávateľom možnosť poskytovať takýto príspevok. Novela určuje záväznú povinnosť, pričom jej cieľom je zvýšiť počet detí zapojených do pravidelných športových aktivít. Koaliční poslanci predpokladajú taktiež pozitívny hospodársky vplyv na športové organizácie, v ktorých by malo dôjsť k zvýšeniu ekonomickej aktivity.



Novela zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2025.