Zamestnávatelia chcú dostupnejšie dáta o konsolidácii

Bratislava 4. novembra (TASR) - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) chce dostupnejšie dáta, ktoré sa týkajú znižovania počtu zamestnancov vo verejnej sfére, šetrení v rámci konsolidácie, správneho vynakladania finančných prostriedkov na rôzne opatrenia, ale takisto aj výberu daní. Uviedol to po pondelkovom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady (tripartita) 1. viceprezident RÚZ Mário Lelovský.



Vládnutie na základe dát a informácií bude mať podľa Lelovského oveľa väčší význam ako len emotívne nakladanie so sľubmi. "Predseda Hospodárskej a sociálnej rady, minister Erik Tomáš (Hlas-SD) prisľúbil a potvrdil záväzok viacerých štátnych orgánov vrátane Štatistického úradu, takisto aj Inštitútu sociálnej politiky a Ministerstva financií (MF) SR, že títo budú pripravovať na štvrťročnej báze dôležité údaje o čerpaní eurofondov, ako z plánu obnovy, tak aj z programu Slovensko, o znižovaní počtu pracovníkov v štátnej správe, o alokovaní prostriedkov na tie profesie, ktoré potrebujeme najviac, ako sú sociálni a zdravotní pracovníci a znižovaniu počtu úradníkov," spresnil Lelovský.



Tripartita rokovala napríklad aj o návrhu nového stavebného zákona, ku ktorému mala viaceré pripomienky Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, pričom podľa jej viceprezidenta Rastislava Machunku ich Ministerstvo dopravy (MD) SR viacero zobralo do úvahy a veľkú časť z nich vníma aj pozitívne.