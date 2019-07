Zamestnávatelia chcú kroky k predvídateľnosti legislatívnych zmien

Predvídateľnejšia legislatíva, boj proti korupcii a efektívnejšia justícia sú podľa zamestnávateľských združení a obchodných komôr nevyhnutné pre udržanie hospodárskeho a spoločenského rozvoja na Slovensku.

Bratislava 17. júla (TASR) – Prijímanie zákonov v extrémne krátkych lehotách bez diskusie s odbornou aj laickou verejnosťou je podľa zamestnávateľov v rozpore s požiadavkou na predvídateľnosť legislatívneho procesu. Uviedli to v spoločnom stanovisku zamestnávateľské združenia a obchodné komory hlásiace sa k Iniciatíve za vládu zákona.



Predvídateľnejšia legislatíva, boj proti korupcii a efektívnejšia justícia sú podľa zamestnávateľských združení a obchodných komôr nevyhnutné pre udržanie hospodárskeho a spoločenského rozvoja na Slovensku. Zároveň sú to podľa nich kľúčové atribúty fungovania právneho štátu. "Posilňovanie právneho štátu bolo deklarované ako jedna z hlavných priorít vlády SR, ktoré schválila aj Národná rada Slovenskej republiky," podotkli zamestnávatelia, podľa ktorých viacero nedávnych krokov poslancov hovorí o nerešpektovaní týchto princípov.



"Medzi významné porušenie princípu predvídateľnosti legislatívy patrí napríklad schválenie novely zákona o volebnej kampani, ktoré prebehlo v extrémne krátkom čase (24 hodín) a bez akejkoľvek verejnej diskusie," konštatuje sa v stanovisku s tým, že podobným spôsobom prostredníctvom poslaneckých návrhov boli prijaté aj viaceré ďalšie zákony s výrazným vplyvom na podnikateľské prostredie.



V oblasti boja proti korupcii poukázali na výber riaditeľa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. "Keď v júni prebiehal výber riaditeľa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v gescii Úradu vlády SR, odborníkmi bol označovaný za doteraz najnáročnejšie, ale aj najtransparentnejšie výberové konanie svojho druhu. S poľutovaním preto konštatujeme, že nezvolením žiadnej z vládou schválených kandidátok Národnou radou SR došlo k znemožneniu reálneho fungovania tohto dôležitého úradu," podotkli zamestnávatelia.



Nevyhnutným predpokladom pre stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie je podľa nich aj fungujúce súdnictvo. V tejto súvislosti upozornili na to, že parlament doposiaľ nezvolil dostatočný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR.



Zamestnávateľské združenia a obchodné komory preto apelujú na vládu a Národnú radu SR, aby bolo posilňovanie právneho štátu prítomné aj v zodpovednom prístupe k výkonu zverených právomocí. "Slovenské podnikateľské prostredie nevyhnutne potrebuje konkrétne kroky, ktoré zvýšia predvídateľnosť legislatívnych zmien, zabezpečia efektívny boj proti korupcii a pomôžu efektivite súdnictva," uzavreli.