Zamestnávatelia chcú v programovom vyhlásení tému kvalifikovanosti

Bratislava 7. septembra (TASR) - Cieľom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR je do programového vyhlásenia novej vlády, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb, dostať tému vzdelávania a pripravenosti pre trh práce. Uviedol to prezident AZZZ Tomáš Malatinský po štvrtkovej predvolebnej diskusii s politickými stranami, ktoré v prieskumoch dosahujú päť percent a viac. Na diskusii mali predstavitelia strán príležitosť zástupcom zamestnávateľov a podnikateľov odprezentovať svoje riešenia spoločenských problémov.



K téme vzdelávania a trhu práce sa však podľa Malatinského z dôvodu nedostatku času v diskusii nedostali, avšak je pre ich asociáciu veľmi dôležitá. "Budeme tlačiť na politické strany inými cestami, aby sa v ich programoch táto téma riešila, pretože trh práce potrebuje vzdelaných ľudí. Potrebuje ich v dostatočnom množstve, no toto celé sa celkom nedeje. Našou ďalšou métou je programové vyhlásenie vlády, kde tieto témy budeme chcieť uskutočniť," uviedol Malatinský.



Informoval, že na diskusii sa ako prvé preberala oblasť podnikateľského prostredia ako takéto, vrátane prístupov k zníženiu byrokratickej, daňovej a odvodovej záťaže. Druhá diskutovaná bola oblasť zdravotníctva, pretože podľa Malatinského je súčasťou AZZZ osem veľkých zdravotníckych zväzov.



"Táto oblasť je aj pre občanov aj pre nás zamestnávateľov dôležitá, pretože zdravotníctvo má nedostatky vo financovaní a personálnom obsadení. Chýbajú nám zdravotné sestry, chýbajú nám lekári. Prestarnutosť tých doktorov, ktorí pracujú v ambulantnom sektore, je dosť vysoká, máme sa teda do budúcna čoho obávať, kto nás bude liečiť," dodal Malatinský.



Na diskusii sa zúčastnili predstavitelia strán SaS, Hlas-SD, KDH, PS, Republika a SNS. Zástupcovia strán Smer-SD, Sme rodina a OĽANO sa z účasti ospravedlnili.