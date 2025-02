Zamestnávatelia: Členstvo v EÚ je pre SR najlepšou stratégiou

Bratislava 11. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) čelí viacerým výzvam a potrebe výrazne modifikovať niektoré kľúčové politiky. Napriek tomu je členstvo v tomto zoskupení pre Slovensko najlepšou reálnou stratégiou na dlhodobé zvyšovanie životnej úrovne, ekonomickej výkonnosti a atraktivity podnikateľského prostredia. Uviedla to Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), o čom v utorok informovala jej hovorkyňa Petra Podhorcová.



RÚZ poukázala na to, že podľa analýzy Národnej banky Slovenska (NBS) účasť na jednotnom trhu EÚ zvyšuje podiel hrubého domáceho produktu (HDP) na Slovensku o viac ako 15 %. Krajina tiež vďaka členstvu ročne ušetrí asi 700 miliónov eur na úrokových platbách za štátny dlh. Slovensko podľa zamestnávateľov získalo od vstupu do EÚ čisté platby z fondov EÚ v hodnote 24 miliárd eur, čo prispelo k výkonu ekonomiky o štyri percentá HDP.



"Tieto výhody sa následne priamo premietajú aj do života občanov. Na základe prepočtov NBS získa naša krajina na jedného obyvateľa počas piatich rokov až 4000 eur. Ministerstvo financií SR odhaduje, že vďaka vstupu do EÚ sa reálny výkon slovenskej ekonomiky v priebehu desiatich rokov po vstupe zvýšil o 7,3 %, čo sa v praxi premieta do vyšších miezd, nižších cien a nižšej nezamestnanosti," zdôraznili zamestnávatelia.



Dodali však, že hoci členstvo v EÚ prináša Slovensku mnohé výhody, sú tu aj výzvy, ktoré je potrebné riešiť. Najväčšími z nich sú administratívna záťaž a regulácie, ktoré obmedzujú rast investícií a konkurencieschopnosť. Ďalšou výzvou je aj udržateľnosť klimatických cieľov EÚ. "Je nesporné, že niektoré environmentálne opatrenia EÚ sú príliš ambiciózne a negatívne ovplyvňujú konkurencieschopnosť európskeho, a o to viac aj slovenského, priemyslu," dodala RÚZ s tým, že je nevyhnutné nájsť vyvážený prístup, ktorý zohľadní ekonomické a environmentálne potreby, a to aj v globálnom kontexte, kde hlavné svetové ekonomiky postupujú vlastným tempom.