Zamestnávatelia: Členstvo v EÚ prináša firmám a občanom zásadné výhody

Bratislava 18. januára (TASR) - Členstvo v Európskej únii (EÚ) prináša slovenským firmám a občanom zásadné výhody. Pre Slovensko ako malú ekonomiku je integrácia do takýchto veľkých a stabilných celkov kľúčová. Vyplýva to zo stanoviska Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, ktorým reagovali na výroky podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara (Smer-SD) o možnom vystúpení z EÚ a Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR o tom informovala hovorkyňa asociácie Miriam Filová.



"Akékoľvek kroky, či populistické vyhlásenia smerujúce k oslabeniu tejto integrácie by mohli viesť k hospodárskej a politickej izolácii, odlivu investícií s negatívnym dopadom na životnú úroveň obyvateľov," uviedla Filová. Dodala, že vyhlásenia vysielajú investorom varovný signál, čo znižuje dôveryhodnosť Slovenska.



Filová pripomenula, že namiesto využívania emocionálne nabitých tém je dôležité zamerať sa na racionálne riešenia, ktoré prispejú k zlepšeniu podnikateľského prostredia. "Prilákajú investície a zabezpečia stabilné podmienky pre dlhodobý rozvoj slovenských firiem," doplnila.



Podpredseda NR SR Tibor Gašpar komentoval v spravodajstve STVR návrh opozičnej SaS zakotviť do ústavy členstvo SR v EÚ a NATO. Pripomenul, že SR vstúpilo do oboch spoločenstiev na základe referenda a takým istým pravidlom by sa malo riadiť aj prípadné vystúpenie, ktoré označil za krajné riešenie.



Zároveň uviedol, že Smer-SD nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z EÚ ani z NATO. "Ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase. Menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali. Preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ," povedal Gašpar.