Zamestnávatelia čoraz častejšie ponúkajú možnosť pracovať z domu

Bratislava 23. apríla (TASR) - Čoraz častejšie ponúkajú firmy vo svojich pracovných ponukách možnosť pracovať z domu. Ukázala to analýza portálu Profesia. Pandémia tak môže tento benefit výrazne rozšíriť.



Od 1. apríla do 19. apríla bola práca z domu zmienená v 719 pracovných inzerátoch. Ide o výrazný percentuálny nárast tohto ponúkaného benefitu. "V súčasnosti až 16 % ponúk na pracovnom portáli obsahuje zmienku o práci z domu. Keď toto číslo porovnáme s predošlými mesiacmi, môžeme vidieť, že sa podiel takýchto ponúk výrazne zvyšuje," uvádza sa v analýze. Napríklad v januári tohto roka tzv. home office bol spomenutý v 9 % pracovných ponúk.



Najčastejšie pritom tento benefit ponúkajú firmy na pozíciách, ako programátor, administratívny pracovník a IT konzultant.



Podľa prieskumu portálu pracuje v súčasnosti z domu takmer polovica zamestnancov. "Môžeme tak sledovať, že home office bol nariadený aj vo firmách, ktoré s ním predtým nemali skúsenosti a neponúkali ho ako zamestnanecký benefit," uvádza Profesia.



Analýza portálu Platy.sk zasa ukazuje, že možnosť pracovať pár dní v mesiaci z domu je pomerne obľúbený benefit a v roku 2020 ho má k dispozícii viac ako 22 % zamestnancov. "Pri pohľade na údaje z minulých rokov môžeme vidieť, že počet ľudí, ktorí môžu pracovať z domu, každý rok stúpa. Po ukončení mimoriadnej situácie je pravdepodobné, že rozširovanie tohto benefitu sa môže ešte urýchliť," predpokladá v analýze Profesia.



Pracovný portál eviduje od zamestnávateľov aj ponuky práce, pri ktorých sa vôbec nevyžaduje príchod na pracovisko. Na Slovensku je však takýto pracovný pomer veľmi zriedkavý a nezmenila to ani mimoriadna situácia. Od 1. do 19. apríla tohto roka bolo zaznamenaných 26 takýchto pracovných inzerátov, čo z celkovej ponuky nepredstavuje ani jedno percento.