Zamestnávatelia: Digitálna transformácia by mala byť prioritou

Bratislava 15. októbra (TASR) – Digitálna transformácia by mala byť pre vládu pri vytváraní reformného plánu obnovy a zvýšenia odolnosti prioritou. Upozorňujú na to zástupcovia zamestnávateľských združení a digitálnych platforiem na Slovensku. Zdôrazňujú, že požiadavkou Európskej komisie (EK) je, aby minimálne 20 % z fondu obnovy išlo do tejto oblasti. Pod spoločné vyhlásenie sa podpísali Republiková únia zamestnávateľov, AmCham Slovakia, IT Asociácia Slovenska, Digitálna koalícia, slovak.AI a Industry Innovation Cluster. Upozornili aj na fakt, že Slovensko zatiaľ v oblasti digitálnej transformácie a podpory inovácii za inými členmi EÚ výrazne zaostávalo.



"Krajiny, vrátane Slovenska, ktoré nebudú vedieť držať krok s výskumom, vývojom a nasadzovaním prednostne digitálnych a 'zelených' technológií budú nevyhnutne strácať svoju pozíciu v regionálnom aj globálnom meradle. To negatívne ovplyvní kvalitu života ich občanov," uviedli vo vyhlásení s tým, že iba technologickými a digitálnymi zručnosťami vybavená spoločnosť bude konkurencieschopná.



Zástupcovia zamestnávateľov a digitálnych platforiem navrhujú päť prioritných oblastí, na ktoré odporúčajú zamerať Plán obnovy a zvýšenia odolnosti SR. Sú nimi malé, stredné a veľké podniky a ich digitalizácia, vzdelávanie a jeho digitalizácia (digitálne zručnosti, informačná bezpečnosť a boj proti dezinformáciám), digitálna zelená ekonomika, zdravotníctvo a jeho digitalizácia a konektivita a digitálna infraštruktúra naprieč sektormi i regiónmi.



Vláde zároveň ponúkajú spoluprácu pri príprave plánu obnovy vrátane jeho implementácie. Deklarujú, že disponujú reálnymi poznatkami z praxe zo Slovenska či zahraničia, ktorými môžu byť nápomocní. "Vytvorenie reálne fungujúcej odbornej platformy pre spoluprácu verejnej správy a praxe vnímajú firmy ako kľúčovú podmienku úspešnej digitálnej transformácie slovenskej ekonomiky i celej spoločnosti," uzavreli.



Ako dodali vo vyhlásení, plán a fond obnovy a zvýšenie odolnosti Slovenska môže významne pomôcť naštartovať reformné procesy. Tie sú potrebné na obnovu spoločenského, ekonomického aj sociálneho rozvoja krajiny. "Skutočne kvalitná a odborná príprava slovenského plánu obnovy je naliehavejšia o to viac, že sa odohráva v období krízy spôsobenej novým koronavírusom, ktorý tvrdo skúša odolnosť slovenskej ekonomiky, školstva i zdravotníctva," uviedli vo vyhlásení.



"Tradičné prednosti, o ktoré sa opierala naša ekonomika, najmä relatívne lacná a dostupná pracovná sila, sa vytratili. Aktuálna situácia spôsobená pandémiou tento proces ešte akcelerovala. Považujeme za kľúčové, aby Slovensko bolo na túto budúcnosť čo najlepšie pripravené," uviedli s tým, že Slovensko musí jasne vyjadriť svoje zámery v pláne obnovy. Zelenšia a digitálnejšia ekonomika prinesie obnovu rastu a pracovných príležitostí.