Zamestnávatelia diskutovali s ministerstvom o výzvach v priemysle

Bratislava 17. septembra (TASR) - Hlavnou témou utorkového stretnutia zamestnávateľov združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) s ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou (Hlas-SD) boli možnosti užšej spolupráce zástupcov zamestnávateľského sektora s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR pri riešení aktuálnych výziev, ktorým čelí slovenský priemysel. Zamestnávatelia diskutovali o aktuálnom stave a perspektívach podnikateľského prostredia, energetickej politike Slovenska, aj o kľúčových prioritách ministerstva. Informovali v utorok predstavitelia RÚZ.



Tí v rámci stretnutia prebrali s rezortom hospodárstva aj možnosti realizácie reformy energetiky, cenotvorbu a nevyhnutnosť prijímania legislatívnych zmien, ktoré minimalizujú možné negatívne dosahy na slovenský priemysel a jednotlivé podniky, a tiež zabezpečia ich udržateľnú transformáciu bez ohrozenia ich konkurencieschopnosti.



Predstavitelia RÚZ upozornili, že domáce podniky aj v závere minulého roka platili za energie podstatne viac ako ich konkurenti z tretích krajín, čo predstavuje zásadnú konkurenčnú nevýhodu a oslabuje domáci priemysel. "Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou cenou elektriny pre priemyselných odberateľov, a to aj napriek energetickému mixu výroby elektriny," uviedol prezident združenia Miroslav Kiraľvarga.



Situáciu by pritom mala ešte viac skomplikovať plánovaná dekarbonizácia priemyslu. Zástupcovia zamestnávateľov pritom považujú za kľúčové zachovanie aktuálne platných taríf energeticky náročných priemyslov na úrovniach minimálne porovnateľných s konkurenčnými firmami. Ministerka hospodárstva uviedla, že prioritou rezortu je stabilizovať ceny energií a zaviesť systémové opatrenia, ktoré pomôžu aj energeticky náročným odvetviam.



V súvislosti s dekarbonizáciou malo MH ďalej uviesť, že je neakceptovateľné, aby slovenské podniky čelili nevýhodným podmienkam v porovnaní so susednými krajinami, a preto by mali v rámci rezortu hľadať riešenia, ktoré zabezpečia spravodlivú podporu.



Zamestnávatelia na záver zdôraznili, že pri tvorbe novej legislatívy, ale aj následnej realizácii jednotlivých opatrení by mala vláda vždy rozhodovať v prvom rade na základe objektívnych dôkazov, dát a faktov. Za rovnako dôležitý považuje únia aj skutočne funkčný sociálny dialóg vlády so sociálnymi partnermi.