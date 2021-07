Firmy nemajú rezervy, ak pomoc nebude, hrozí prepúšťanie

Bratislava 2. júla (TASR) – Firmy si za posledné náročné mesiace nestihli vytvoriť dostatočný finančný vankúš, aby prežili jeseň a zimu v prípade ďalšieho poklesu tržieb bez podpory štátu.



Ak tieto firmy prídu o pomoc, ohrozí to nemalé množstvo pracovných miest, čo v konečnom dôsledku môže vyjsť krajinu omnoho drahšie, než poskytnutá pomocná ruka podnikom. Pre TASR to uviedli viaceré zamestnávateľské združenia v reakcii na naviazanie schémy prvej pomoci od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na COVID automat, čo zmení fungovanie pomocnej schémy.



„Navrhovali sme dva scenáre. Aby pomoc pokračovala v nezmenenom režime do konca roka, alebo plynulý prechod na kurzarbeit," podotkla hovorkyňa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Silvia Šeptáková. Legislatíva, ktorá hovorí o trvalom kurzarbeite, má totiž začiatok účinnosti od Nového roka. Ak sa účinnosť posunúť nedá, podľa Šeptákovej treba hľadať iné riešenia separátnej podpory pre firmy, ktoré zasiahla napríklad čipová kríza či iný problém, ktorý vznikol v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) SR Martin Hošták poznamenal, že napriek postupnému oživovaniu ekonomiky stále existuje mnoho podnikov, ktoré pre vládne opatrenia čelia ťažkostiam a vďaka pomoci, ktorá však určite nebola ani dokonalá a ani komplexná, stále udržiavajú akú-takú úroveň zamestnanosti. Obmedzenie pomoci môže tieto pracovné miesta ohroziť.



„K verejným výdavkom treba pristupovať obozretne, na druhej strane však neposkytnutie pomoci môže štát vyjsť v konečnom dôsledku omnoho drahšie. Kým zamestnaní platia dane a odvody, nezamestnaní sú nákladovou položkou sociálneho systému, ktorý je súčasťou okruhu verejných financií," vysvetlil Hošták.



Ako odhadol výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina, prepúšťanie zrejme príde už mesiac po skončení pomoci, keďže zamestnávatelia sú viazaní pravidlami pomoci. Naviazanie pomoci na COVID automat skritizoval, pretože automat je dosť komplikovaný a nejasný a hlavne neberie do úvahy komplexnosť podnikateľských vzťahov.



Na chýbajúce rezervy firiem upriamila pozornosť aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. Naviazanie pomoci na COVID automat môže podľa asociácie výrazne skomplikovať už aj tak zlú finančnú situáciu firiem, keďže mnohé spoločnosti sú na štátnu pomoc odkázané.



Nádej vidí AZZZ vo vakcinácii, tá by mala pozitívne vplývať aj na podnikateľský sektor za predpokladu, že vďaka nej nedôjde k celoplošným obmedzeniam. „Napriek tomu nám chýba stratégia zo strany vlády, aby sa neopakoval scenár pri príchode ďalšej vlny. Dlhodobo upozorňujeme, že potrebujeme univerzálny odškodňovací model pre podnikateľov," uzavrela asociácia.



Štátna podpora zamestnanosti bude počnúc júlom naviazaná na národný COVID-automat. Pomoc sa bude riadiť štyrmi fázami, pričom v tej nultej je úplne vypnutá. Ak je Slovensko v prvej fáze, pomoc sa bude poskytovať podľa schémy Prvá pomoc, ak bude krajina vo fáze 2, bude sa uplatňovať podoba schémy Prvá pomoc+ a vo fáze 3 bude fungovať schéma Prvá pomoc++. V júli ešte žiadatelia dostávajú peniaze za jún a máj, zmena sa teda prejaví až v auguste, pričom rezort práce zdôrazňuje, že medzimesačná zmena môže byť maximálne o dve fázy.