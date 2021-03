Zamestnávatelia hodnotia kladne úpravu Zákonníka práce

Bratislava 16. marca (TASR) – Zamestnávatelia na Slovensku pozitívne hodnotia niektoré úpravy Zákonníka práca aj rozšírenie podpornej schémy "Prvá pomoc". Pre TASR to uviedli oslovené združenia pri príležitosti blížiaceho sa prvého výročia vlády.



Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vyzdvihla zrušenie biznisu pre emitentov stravných lístkov. "Biznisov zo zákona, akým boli gastrolístky, je v našom právnom poriadku stále dosť a je potrebné ich chápadlá naďalej postupne odstrihávať," podotkla únia s tým, že víta aj zrušenie nedobrovoľného rozširovania vyšších kolektívnych zmlúv, ktorého právne parametre podľa nej predstavovali svetovú anomáliu. RÚZ zdôrazňuje, že neprehľadný Zákonník práce by mal prejsť komplexnou reformou, pretože neodráža potreby a trendy pracovného trhu v 21. storočí.



Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR ocenila, že po kritike a viacerých apelov sa komunikácia vlády smerom k zamestnávateľom zlepšila. Opatreniam, ktoré vláda navrhovala zo začiatku, sa totiž firmy museli prispôsobovať často zo dňa na deň. "Či už išlo o zatvorenie prevádzok alebo povinné testovanie zamestnancov, keď zamestnávatelia neboli včas informovaní a často zmätočné a vopred nedokomunikované opatrenia im spôsobovali značné problémy," podotkla asociácia.



Zároveň vyzdvihla, že vláda postupne zvyšuje príspevky a rozširuje schémy, ktoré zmierňujú dosahy pandémie nového koronavírusu. "Avšak kompenzačné opatrenia zo strany štátu sú, žiaľ, stále nedostatočné a zdĺhavé," dodala asociácia. Rozširovanie pomocnej schémy, ako aj prístup Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR k zavedeniu trvalého kurzarbeitu vníma asociácia pozitívne.



AZZZ však kritizuje schvaľovanie zákonov v skrátenom legislatívnom konaní aj v prípadoch, keď na to nie je dôvod. "Situácia sa postupne zlepšuje, a preto dúfame, že návrat k štandardným postupom pri príprave a schvaľovaní návrhov zákonov bude pokračovať aj naďalej," dodala asociácia.



Ako uzavrela asociácia, pozitívne hodnotí aj obnovenie sociálneho dialógu na pôde tripartity. Udržanie sociálneho zmieru by totiž podľa AZZZ malo byť cieľom každej vlády. Asociácia zdôraznila, že vláda by sa aktuálne mala zamerať najmä na zabezpečenie vakcín pre občanov SR. "Včasné očkovanie je momentálne jediná cesta k otvoreniu ekonomiky a uvoľňovaniu opatrení," dodala asociácia.