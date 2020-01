Zamestnávatelia idú znova do Londýna osloviť talenty

Bratislava 29. januára (TASR) - Americká obchodná komora v SR (AmCham) a IT Asociácia Slovenska (ITAS) organizujú druhú návštevu Londýna určenú pre Slovenky a Slovákov, ktorí zvažujú návrat na Slovensko a hľadajú uplatnenie na slovenskom pracovnom trhu. Informoval o tom v Bratislave prezident AmCham Gabriel Galgóci a 1. viceprezident ITAS Mário Lelovský.



Podujatie podporuje Business Service Center Forum, ktoré zastupuje 30 významných zamestnávateľov v oblasti centier zdieľaných služieb s takmer 33.000 zamestnancami. Stretnutie, ktoré sa uskutoční 30. januára od 17.00 do 21.00 h na slovenskom veľvyslanectve v Londýne, bude zamerané na ponuku konkrétnych pracovných miest a všetkým, ktorí uvažujú o návrate domov, poskytne priestor na diskusiu s predstaviteľmi zamestnávateľov o aktuálnych kariérnych perspektívach.



Slovenky a Slováci žijúci v Spojenom kráľovstve budú mať podľa Lelovského unikátnu možnosť osobne sa zoznámiť s konkrétnymi pracovnými príležitosťami od popredných zamestnávateľov na Slovensku. Spolu s predstaviteľmi Americkej obchodnej komory v SR a ITAS, ktorí budú predstavovať pracovné ponuky svojich členov, do Londýna zamieria aj zástupcovia firiem AT&T, IBM, O2, Medirex Group či neziskového združenia Nexteria.



Po minuloročných úspešných návštevách Londýna, Dublinu a Kodane ide podľa Lelovského už o štvrtú akciu zo série stretnutí Work in Slovakia – Good Idea!, vďaka ktorej sa zamestnávateľom na Slovensku podarilo na slovenské ambasády v Spojenom kráľovstve, Írsku a Dánsku pritiahnuť okolo 350 ľudí. Približne 20 z nich sa už rozhodlo vrátiť na Slovensko a prijať pracovnú ponuku, pričom aktuálne pokračujú pracovné pohovory o konkrétnych pracovných ponukách s ďalšou stovkou záujemcov.



Podľa Galgóciho otázka nestojí tak, či sú Slovenky a Slováci pripravení na návrat na Slovensko, ale či je na ich návrat pripravená krajina. "Investícia do talentov je kľúčová. V čase globálneho súperenia o tých najšikovnejších je povinnosťou Slovenska zabojovať minimálne o svojich šikovných a kvalifikovaných krajanov, a aj preto má zmysel táto opakovaná iniciatíva. Pracovný trh na Slovensku sa dynamicky mení a ponúka perspektívnu prácu s vysokou pridanou hodnotou. IT spoločnosti a centrá zdieľaných služieb na Slovensku hľadajú talenty pre svoje projekty a tímy a ponúkanými pracovnými podmienkami priamo konkurujú tým v Londýne, Dubline, Kodani či Berlíne," povedal Galgóci.



"Slovenské firmy, ako aj pobočky medzinárodných spoločností na Slovensku nielen z oblasti IT, sú pripravené ponúknuť Slovákom zo zahraničia veľmi zaujímavé pracovné ponuky a vedia oceniť jednak ich kvalitné jazykové znalosti, ale aj schopnosť vytrvať v nových a nezriedka náročných pracovných pozíciách. Som presvedčený, že príklad Sloveniek a Slovákov, ktorí sa vďaka našej iniciatíve za posledný rok vrátili z európskych krajín, budú nasledovať i ďalší," dodal Lelovský.



Iniciatíva Work in Slovakia – Good vznikla v roku 2019 v rámci Digitálnej koalície ako spolupráca AmCham, ITAS, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Cieľom iniciatívy je motivovať Slovenky a Slovákov pracujúcich v zahraničí k návratu domov a v spolupráci s významnými zamestnávateľmi na Slovensku im predstaviť atraktívne pracovné ponuky v odvetví IT, centrách zdieľaných služieb či v zdravotníckom sektore, ktoré adekvátne ohodnotia ich talent, skúsenosti a schopnosti.



AmCham na Slovensku pôsobí vyše 27 rokov. Združuje viac ako 319 slovenských a zahraničných firiem, medzi ktoré patria najväčší zamestnávatelia, malé a stredné podniky, ale aj neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie.



ITAS je najväčším slovenským profesijným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Asociácia bola založená v septembri 1999, združuje viac ako 100 členských spoločností, ktoré spolu zamestnávajú okolo 30.000 ľudí.