Zamestnávatelia kritizujú poslanecké návrhy zákonov

Bratislava 16. novembra (TASR) – Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), Americkej obchodnej komore v SR (AmCham) a IT Asociácii Slovenska (ITAS) odmietajú viaceré poslanecké návrhy zákonov. Podnikatelia upozornili, že návrhy vznikajú bez odbornej diskusie, zvyšujú daňovo-odvodové zaťaženie, budú mať výrazne negatívny vplyv na domáce podniky, a preto žiadajú ich stiahnutie.



V otvorenom liste premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO) a predsedovi Národnej rady (NR) SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina) zamestnávatelia kritizujú predovšetkým časté zmeny zákonov, ktoré vytvárajú čoraz väčšiu právnu neistotu a negatívne tak vplývajú na podniky a ich fungovanie. "V súčasnosti čelíme situácii, kedy nám dramaticky rastú náklady v dôsledku nárastu cien energií. Súčasne upadá kúpna sila zákazníkov a odberateľov pod ťarchou inflácie. V takomto podnikateľsky nepriaznivom čase sú v NR SR na programe opatrenia, ktoré majú naše fungovanie skomplikovať ešte viac," uviedli predstavitelia zamestnávateľských zväzov.



Obzvlášť negatívne podniky vnímajú predovšetkým novelu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorou sa má odvod trojnásobne zvýšiť, čo podľa nich spôsobí, že daňové zaťaženie vybraných firiem stúpne až o takmer desať percent. Problematické sú aj navrhované zmeny Zákonníka práce, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú cenu práce počas noci, víkendov či sviatkov.



Zamestnávatelia majú výhrady aj k novele Zákonníka práce, ktorá od budúceho roka ráta so zatvorením všetkých obchodov počas nedieľ a tiež aj k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Tá má priniesť do praxe aplikáciu na kontrolu bločkov, ktorá podľa zamestnávateľov firmy zaťaží ďalšími povinnosťami bez pozitívneho vplyvu na ich podnikanie a otázneho vplyvu na hospodárenie štátu.



Zástupcovia zamestnávateľských zväzov zdôraznili, že organizácie s týmito návrhmi nesúhlasia nielen preto, lebo ich predkladatelia už mesiace obchádzajú pravidlá štandardného legislatívneho procesu, no predovšetkým pre rozsah a množstvo navrhovaných zmien, ktoré budú mať zásadné negatívne dopady na ich fungovanie.



Aj preto zamestnávateľské organizácie požiadali, aby návrhy zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré neboli predmetom odborných diskusií a analýz dopadov, boli z rokovania NR stiahnuté a predložené príslušnými orgánmi štátnej správy do riadneho legislatívneho procesu. "Práve na predchádzanie spomínaným negatívnym javom slúži legislatívny proces, ktorý má svoje pravidlá, postupy a dostatočné lehoty," dodali zamestnávatelia.