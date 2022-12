Zamestnávatelia kritizujú zámer osobitne zdaniť vybrané podniky

Bratislava 2. decembra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Asociácii priemyselných zväzov a združení (APZD), ako aj v Americkej obchodnej komore v SR (AmCham), ostro kritizujú zámer koaličných poslancov z hnutia OĽANO na osobitné zdanenie vybraných podnikov.



Upozornili, že návrh je výrazne diskriminačný a v súvislosti s energetickou krízou môže byť pre mnohé podniky aj likvidačný. Najväčšie zamestnávateľské organizácie navyše zdôrazňujú, že na Slovensku už mesiace opakovane dochádza k obchádzaniu riadneho legislatívneho procesu a zneužívaniu postavenia koaličných poslancov. Žiadajú o okamžité stiahnutie návrhu zákona z rokovania parlamentu.



Štát podľa zamestnávateľov opäť hľadá čo najjednoduchšie spôsoby, ako naplniť štátnu pokladnicu v čase krízy. Návrh na zvýšenie osobitného odvodu z podnikania pre vybrané ziskové podniky z dielne OĽANO prešiel opäť ´v tichosti´ v Národnej rade (NR) SR až do druhého čítania. Právna úprava počíta s dramatickým navýšením špeciálnej dane pre všetky tzv. regulované subjekty, ktorých ročný zisk prekročí hodnotu troch miliónov eur.



"Napriek tomu, že zákon počíta so zvýšením odvodu ´len´ pre vybrané firmy, v skutočnosti negatívne ovplyvní celé podnikateľské prostredie – pre mnohé podniky môže byť doslova likvidačný. Jeho priamym dôsledkom bude zastavenie investícií v krajine a ďalšie zvyšovanie cien vybraných služieb v časoch už tak extrémnej inflačnej krízy, na ktoré doplatia predovšetkým slovenské domácnosti," konštatujú zamestnávatelia v spoločnom stanovisku.



Účelový regulačný zásah do podnikateľského prostredia podľa zamestnávateľských organizácií vysiela negatívny signál smerom k investorom a môže ich odradiť od investícií finančného, personálneho či technologického kapitálu na Slovensku.



Napriek tomu, že štát na osobitnom odvode plánuje v budúcom roku "vyzbierať" asi 117 miliónov eur, táto suma je len teoretická a ignoruje skutočnosť, že tieto zdroje budú následne v ekonomike chýbať. "O to menší objem finančných prostriedkov následne od firiem vyberie na daniach z príjmov a o to menší objem financií bude vyplatený na mzdy zamestnancov či zákazky ďalších podnikateľov. Nie je pritom jasné, či a aký zisk podniky v tomto a budúcom roku dosiahnu, a teda, aký negatívny dopad to bude mať na budúce investície na Slovensku," dodali zamestnávateľské zväzy.