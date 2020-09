Zamestnávatelia sa vyjadrili k odmenám pre pracovníkov v prvej línií

Bratislava 11. septembra (TASR) – Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR kritizuje rozhodnutie o vyplácaní odmien pre pracovníkov, ktorí po vypuknutí pandémie pracovali v rizikovom prostredí. Tie by sa totiž nemali týkať všetkých profesií. AZZZ preto v piatok vyzvala všetky rezorty, ktorých sa to týka, aby rozhodnutie prehodnotili.



"S nevôľou sme prijali informáciu, že finančné odmeny vyčlenené pre pracovníkov, ktorí po vypuknutí pandémie pracovali v rizikovom prostredí, by sa nemali týkať všetkých profesií, ktoré boli v prvej línii v boji proti pandémii. Opätovne apelujeme na príslušné rezorty, aby do tejto odmeny zahrnuli aj ich," uviedol Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ. Medzi profesiami, ktoré v súčasnosti nárok na odmenu nemajú, sú napríklad upratovačky a upratovači, umývači okien, podláh a sociálnych zariadení, chyžné, smetiari, tepovači či deratizéri.



AZZZ upozornila, že tieto profesie sa starajú o čistotu, hygienu a dezinfekciu vnútorných priestorov, sú neustále v plnom nasadení v nemocniciach, školách, vo vojenských kasárňach, na ministerstvách a policajných staniciach, ale aj vo firmách. Musia ako prví vstupovať do kontaminovaných priestorov a bez akejkoľvek podpory od štátu. Často ide o nemocničné priestory či zariadenia sociálnych služieb, ktoré predtým navštívili pacienti s ochorením COVID-19.