Zamestnávatelia mali na tripartite výhrady k novele o e-faktúrach
Na záver sa zamestnávatelia vyjadrili aj ku generálnemu štrajku ohľadom konsolidácie, ku ktorému vyzýva opozícia.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Zamestnávatelia majú výhrady voči novele zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), v rámci ktorej by mali firmy na Slovensku vyhotovovať elektronické faktúry. Táto zmena si podľa nich vyžaduje dlhšiu prípravu, aby sa na ňu podnikateľské prostredie dostatočne pripravilo, preto navrhujú posunúť jej účinnosť z júla 2027 na júl 2030. V pondelok to uviedli zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) po zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).
„Zavedenie e-faktúry je najväčšia zmena, ktorá prebieha v podnikateľskom prostredí od zavedenia eura. Takto veľká zmena si vyžaduje dobrú prípravu, testovanie a postupné nasadzovanie týchto aplikácií. V prvom rade by sme chceli poukázať na to, že sme za zavedenie e-faktúry, pretože toto je ďalší krok k digitalizácii komunikácie spotrebiteľa, podnikateľa a štátu v oblasti boja proti daňovým únikom. Takisto vítame aktivitu, ktorá tomu môže pomôcť, ale chýba nám zákonne aj v dôvodovej správe informácia, o aké daňové úniky ide, a tak isto aj zaviesť merateľné ukazovatele, ktoré budeme postupne vyhodnocovať,“ povedal Mário Lelovský, 1. viceprezident RÚZ.
Novela zákona by mala byť účinná už od 1. júla 2027, pričom podľa neho je tento dátum nereálny a nesplniteľný, a to najmä z dôvodu, že systémy môžu skolabovať a dôjde tak k ich nefunkčnosti. Lelovský preto navrhuje posunúť účinnosť novely na 1. 7. 2030. Rovnaký postoj má k zavedeniu tejto novely aj prezident AZZZ Rastislav Machunka, ktorý zdôraznil, že implementácia IT systémov na strane štátu, ale aj vo firmách nie je úplne jednoduchá, preto by jej odklad bol správnym krokom.
AZZZ mala na tripartite tiež výhradu voči návrhu zákona o evidencii tržieb, a to konkrétne k prijímaniu bezhotovostných platieb cez QR kódy. „Keďže ide plne o štátny systém, zatiaľ nepoznáme, ako má vyzerať a fungovať. Preto sme odporučili, aby posun termínu tohto povinného prijímania platieb bol až od 1. 7. budúceho roka s tým, že samozrejme, ak to zase nepôjde, tak s možnosťou odkladu. Vyjadrili sa aj lekári, ktorí majú problém s implementáciou týchto povinných platieb cez QR kódy do svojich informačných systémov. A tam sme navrhovali, aby táto povinnosť prijímať bezhotovostné platby u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti neplatila,“ spresnil Machunka.
Na záver sa zamestnávatelia vyjadrili aj ku generálnemu štrajku ohľadom konsolidácie, ku ktorému vyzýva opozícia. Z ich pohľadu však nevidia priestor na podporu a zapájanie sa do takejto politickej činnosti.
