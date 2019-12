Zamestnávatelia môžu pomôcť pri živelnej udalosti zo sociálneho fondu

Bratislava 9. decembra (TASR) - Pomôcť ľuďom, ktorých zasiahla živelná udalosť, môžu aj zamestnávatelia. Tí môžu na to využiť napríklad prostriedky zo sociálneho fondu. Upozorňuje na to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).



Zamestnávatelia môžu svojim zamestnancom finančne pomôcť pri odstraňovaní alebo zmiernení následkov živelných udalostí. K živelným udalostiam patrí napríklad aj požiar. "V prípade, ak pôjde o finančný príspevok vyplatený zo sociálneho fondu a jeho suma neprekročí 2000 eur za rok, tieto financie sa u zamestnanca nezdaňujú. Príspevok tiež nepodlieha odvodom, a to ani u zamestnanca, ani u jeho zamestnávateľa," priblížila Marcela Bošková z SKDP.



Okrem toho môžu sociálnu výpomoc zamestnávatelia poskytnúť aj z dôvodu úmrtia blízkej osoby zamestnanca. "Príspevok bude tiež oslobodený od daní a odvodov. Treba však splniť tri podmienky. K nim patrí, že ide o príspevok zo sociálneho fondu, jeho maximálna suma by nemala prekročiť 2000 eur za rok a zamestnanec s danou blízkou osobou žil v spoločnej domácnosti," doplnila Bošková.



v piatok (6. 12.) vybuchol plyn v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke v Prešove. Nešťastie si vyžiadalo niekoľko ľudských životov a desiatky zranených.