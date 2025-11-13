< sekcia Ekonomika
Zamestnávatelia môžu zistiť výšku penále aj elektronicky
Na tento účel tak už nebude potrebná osobná návšteva pobočky.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Zamestnávatelia môžu po novom zistiť informatívnu sumu penále, ktorá vznikla v dôsledku neuhradenia poistného riadne a včas, priamo v elektronických službách Sociálnej poisťovne (SP). Na tento účel tak už nebude potrebná osobná návšteva pobočky, informoval hovorca SP Martin Kontúr.
Poisťovňa tak rozširuje funkcionalitu svojho systému elektronických služieb. Informácia o penále je prístupná v časti „Odvádzateľ poistného“, aktualizovaná je dvakrát mesačne.
„Poskytnutie údajov o penále má informatívny charakter. Jeho cieľom je zvýšiť transparentnosť a umožniť klientom priebežne sledovať výšku svojho záväzku. Vďaka tomu si môžu skontrolovať správnosť údajov a podľa potreby podniknúť ďalšie kroky,“ priblížil Kontúr.
V prípade, že poisťovňa už vydala rozhodnutie o predpísaní penále a nadobudlo právoplatnosť, klient má možnosť neuhradené penále okamžite zaplatiť prostredníctvom platobnej brány priamo v prostredí elektronických služieb SP. „Úhradu tak môže vykonať bezpečne a s predvyplnenými platobnými údajmi, čo znižuje chybovosť pri ich prepise,“ doplnil Kontúr.
