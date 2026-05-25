Zamestnávatelia musia predložiť listy dôchodkového poistenia do júna
Urobia tak obvyklým spôsobnom za tých zamestnancov, ktorým právny vzťah k zamestnávateľovi trval k 31. decembru 2025.
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Zamestnávatelia s počtom zamestnancov do 50 (vrátane), ktorí ešte nepredložili evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP), majú na ich predloženie Sociálnej poisťovni (SP) termín do 30. júna. Urobia tak obvyklým spôsobnom za tých zamestnancov, ktorým právny vzťah k zamestnávateľovi trval k 31. decembru 2025. Uviedol to hovorca SP Martin Kontúr.
Sociálna poisťovňa zároveň zamestnávateľov upozornila, aby si v elektronických službách SP v časti „Prehľad - Evidenčný list dôchodkového poistenia“ skontrolovali, či niektorý zo zaslaných ELDP nebol Sociálnou poisťovňou označený ako chybný s požiadavkou na vyhotovenie opravného ELDP. Ten je potrebné bezodkladne vyhotoviť a postúpiť Sociálnej poisťovni.
Kontúr dodal, že za zamestnancov, ktorým právny vzťah k zamestnávateľovi trval k 31. decembru 2025, sú zamestnávatelia povinní SP predložiť ELDP za obdobie pred 1. januárom 2026 najneskôr do 30. júna 2026, ak mal zamestnávateľ k 31. decembru 2025 menej ako 51 zamestnancov. ELDP treba predložiť SP do 30. septembra 2026, ak mal zamestnávateľ k 31. decembru 2025 viac ako 50 zamestnancov a menej ako 501 zamestnancov. Ak mal zamestnávateľ k 31. decembru 2025 viac ako 500 zamestnancov, je povinný predložiť ELDP do 31. decembra 2026.
