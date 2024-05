Zamestnávatelia musia uhradiť poistné za október 2021 do 30.júna

Bratislava 31. mája (TASR) - Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorí si odložili splatnosť poistného za október 2021, ho musia uhradiť do 30. júna. V piatok na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



V uplynulých dňoch SP poslala e-mailové správy všetkým zamestnávateľom a SZČO, ktorí požiadali o odklad poistného ešte počas pandémie COVID-19. Odložené platby sa týkali obdobia za október 2021. Ak tieto platby zamestnávatelia a SZČO neuhradia, tak im poisťovňa predpíše penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného.



Hovorca poisťovne doplnil, že pri úhrade poistného za mesiac október 2021 je potrebné uviesť špecifický symbol v tvare 10202 a úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky SP spolu so správnym variabilným symbolom.