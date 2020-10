Zamestnávatelia navrhujú, aby vláda poskytla testy aj menším firmám

Bratislava 23. októbra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Asociácii priemyselných zväzov (APZ) navrhujú vláde, aby poskytla antigénové testy firmám s viac ako 250 zamestnancami, nie len tým s vyše 5000 pracovníkmi. Uviedla to v piatok hovorkyňa asociácie Silvia Šeptáková.



"Zamestnávatelia v priemysle sú pripravení prispieť k plynulému priebehu, preferujú testovanie priamo vo firmách," deklarujú členovia asociácie. Ak by štát poskytol testy všetkým firmám s viac ako 250 zamestnancami, išlo by približne o 5000 podnikov, ktoré by takto mohli otestovať svojich zamestnancov na prítomnosť nového koronavírusu priamo na pracovisku.



Súčasťou návrhu priemyselných zväzov je aj predĺženie časového intervalu na vykonanie antigénových testov na pôde zamestnávateľa, a to už od stredy (28. 10.) s tým, že by každá firma individuálne zachovala sedemdňový odstup do ďalšieho plošného testovania obyvateľov.



"Štátu by to výrazne odľahčilo kapacity, keďže hovoríme o stovkách tisícoch občanov Slovenska, ktorí v týchto firmách pracujú, a firmy by dokázali ľahšie zladiť testovanie so životom fabriky. Niektorí zamestnávatelia sú ochotní pre to pozastaviť výrobu na jeden deň," uviedol generálny sekretár asociácie Andrej Lasz s tým, že takáto forma by zároveň mnohých občanov motivovala k absolvovaniu testov.



Firmy v tejto súvislosti požadujú, aby im štát zabezpečil potrebné množstvo antigénových testov a zdravotníckeho personálu, respektíve, aby im umožnil využitie zdravotných pracovníkov, ktorých si zabezpečia.



Ako v stredu (21. 10.) informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková, firmy nad 5000 zamestnancov si budú môcť pretestovanie svojho personálu vykonávať vo vlastnej réžii mimo plošného testovania obyvateľstva SR. Antigénové testy im dodá rezort obrany. Podmienkou je, aby spoločnosti výsledky testovania poskytli Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI).



Po znížení limitu 5000 zamestnancov volajú aj ďalšie zamestnávateľské združenia, napríklad Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov SR aj Klub500.