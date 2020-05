Zamestnávatelia navrhujú dočasne znížiť úroky z omeškania platieb

Bratislava 7. mája (TASR) - Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) navrhli, aby štát na obdobie hospodárskej krízy znížil sankčné úrokové sadzby, ktoré sú uplatňované pri omeškaní platieb daní a odvodov zo súčasných 15 % na tri percentá. Zmiernenie sankcií by podľa asociácie vhodne doplnilo ostatné protikrízové opatrenia a významne pomohlo slovenským podnikom. Nevyžaduje pritom žiadne zdroje zo štátneho rozpočtu, uviedla vo štvrtok ASEP.



"V tomto krízovom období sa mnohé podniky nie svojím zavinením dostanú do situácie, keď dočasne nebudú mať zdroje na včasné plnenie svojich daňových a odvodových povinností," upozornil prezident ASEP Jozef Špirko. Štát by mal firmám znížením úrokov vytvoriť priestor pre úhradu daní a odvodov v budúcnosti a neodčerpávať podnikom finančné zdroje, ktoré potrebujú na udržanie svojej prevádzkyschopnosti.



Asociácia, ktorá združuje 35 spoločností s viac ako 20.000 zamestnancami pripomenula, že vláda plánuje do hospodárstva naliať "obrovské finančné zdroje". Zníženie sankčných úrokov je podľa nej významným a systematickým opatrením. "Pomôže predovšetkým tým podnikom, ktoré budú bojovať o svoju existenciu a v prípade ich krachu by štát nedostal nielen sankčné úroky, ale ani ďalšie dane a odvody, ktoré by tieto podniky mohli zaplatiť v budúcnosti," zdôraznila ASEP.