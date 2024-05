Zamestnávatelia nebudú povinní zverejňovať údaje o odmeňovaní

Bratislava 7. mája (TASR) - Zamestnávatelia nebudú mať povinnosť zverejňovať údaje o odmeňovaní mužov a žien v rámci osobitných informačných opatrení. Povinnosť vyplývala z návrhu novely antidiskriminačného zákona z dielne poslankýň opozičného PS, ktorý zákonodarcovia v utorok neposunuli do druhého čítania. Cieľom návrhu bolo znížiť a časom odstrániť rozdiel v príjmoch žien a mužov.



Osobitné informačné opatrenia podľa predloženého návrhu rozdeľovali predkladateľky do dvoch skupín. V prvej sa nachádzali súkromní zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú od 50 do 499 pracovníkov.



"Pre nich sa ustanovuje povinnosť zverejniť do 30. júna na svojom webovom sídle alebo v dennej tlači údaje o odmeňovaní žien a mužov, a to celkový počet zamestnancov/kýň, percentuálny podiel žien a mužov aj s rozdelením podľa stupňov náročnosti pracovných miest a priemerné mesačné zárobky žien a mužov podľa týchto stupňov za posledný štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka," uviedli predkladateľky v návrhu.



Druhú skupinu tvorili subjekty ovládané verejnou mocou, a to bez ohľadu na počet zamestnancov, ako aj súkromní zamestnávatelia s najmenej 500 zamestnancami. Tí mali mať navyše povinnosť vypracúvať porovnávacie správy o stave rovnosti žien a mužov pri odmeňovaní.



"Túto povinnosť však budú mať len vtedy, ak z údajov o odmeňovaní vyplynie rozdiel v priemernom mesačnom zárobku. Súkromnému zamestnávateľovi s najmenej 500 zamestnancami/kyňami, u ktorého problém nerovnosti v odmeňovaní prítomný nebude, ostanú len povinnosti platné pre prvú skupinu zamestnávateľov," objasnili predkladateľky.