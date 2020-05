Zamestnávatelia nechcú, aby sa pre kurzarbeit zvyšovali dane a odvody

Bratislava 25. mája (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú zavedenie štátnych príspevkov na mzdy zamestnancov v čase krízy pandémie ochorenia COVID-19 (kurzarbeit). Pomoc štátu by však podľa nich mala byť časovo ohraničená a trvalé zavedenie mechanizmu nesmie vyústiť do rastu odvodového, prípadne daňového zaťaženia.



Z akých zdrojov by sa mal v budúcnosti kurzarbeit financovať, zatiaľ nie je jasné. "RÚZ vzhľadom na už teraz neprimerane vysoké odvodové zaťaženie bude presadzovať riešenia, ktoré nebudú ústiť do rastu daní či odvodov," upozornili podnikatelia. Štát by mal podľa RÚZ hľadať zdroje v úsporných opatreniach, znižovaní režijných nákladov štátu a jeho organizácií, či v rušení populistických opatrení. RÚZ pripomenula, že v rámci sociálnych odvodov už v súčasnosti zamestnanci i zamestnávatelia prispievajú do fondu poistenia v nezamestnanosti.



Vysoké odvodové zaťaženie je podľa podnikateľov dlhodobým problémom slovenského podnikateľského prostredia a práve v čase krízy vysoké odvody predstavujú bariéru tvorby pracovných miest a sťažujú firmám prežiť krízu bez toho, aby znižovali počet pracovných miest. "Rast odvodového, prípadne daňového zaťaženia by pozitívne účinky kurzarbeitu na trhu práce neutralizoval," dodala RÚZ.