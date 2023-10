Zamestnávatelia nevedia obsadiť pozície pre nemecky hovoriacich

Bratislava 8. októbra (TASR) - Tento rok vyžadovalo viac ako 76.000 pracovných ponúk znalosť jedného cudzieho jazyka a v 167.000 prípadoch požadovali zamestnávatelia znalosť dvoch a viacerých jazykov. Požiadavky na úroveň znalosti nemčiny pritom rokmi klesajú a pre zamestnávateľov je náročné obsadiť pozície, na ktoré hľadajú stredne pokročilých v nemeckom jazyku. Vyplýva to z analýzy dát spoločnosti Profesia, ktorá bola zameraná na to, na akej úrovni požadujú firmy znalosť angličtiny a nemčiny.



Najviac uchádzačov uvádza, že v nemčine sú začiatočníci, nasledujú mierne pokročilí. Z kandidátov, ktorí uviedli, že ovládajú nemčinu, uviedlo 5 %, že na úrovni C1. Zatiaľ čo v roku 2013 požadovala ovládanie nemeckého jazyka na úrovni B2 takmer polovica z inzerátov, ktoré uvádzali ako podmienku znalosť tohto jazyka, tento rok je to na úrovni 28 %. Necelá štvrtina žiada mierne pokročilých a v prípade 8 % ponúk hľadali začiatočníka. Rovnaký počet bol aj v prípade požiadavky na úroveň C1.



"Najčastejšie sa v pracovných ponukách objavuje požiadavka ovládania angličtiny na úrovni B2, čiže stredne pokročilý, tvorí 47 % inzerátov z tých, ktoré hľadajú anglicky hovoriacich ľudí. Štvrtine stačí úroveň B1, teda mierne pokročilý. Pokročilú znalosť angličtiny, teda na úrovni C1, žiadajú iba v 9 % inzerátov," uviedla manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Ľubica Melcerová.



Spomedzi takmer 70.000 aktívnych životopisov na portáli Profesia z nich 63.000 uchádzači uviedli znalosť niektorého z jazykov. Angličtinu ovláda 85 %, 40 % nemčinu a v 18 % uviedli uchádzači ruštinu. Nasleduje čeština, maďarčina, poľština a ukrajinčina. V prípade angličtiny uvádza tretina uchádzačov, že sú mierne pokročilí.



Stredne pokročilé schopnosti má 30 % a 14 % uviedlo, že ovláda angličtinu na úrovni C1. Angličtinu na úrovni C1 alebo C2 tento rok uvádzalo spolu 36.556 uchádzačov a uchádzačiek. Najviac z nich (35 %) si hľadalo prácu v Bratislavskom kraji a častejšie to boli muži.



"Okrem bežných cudzích jazykov sa v inzerátoch z času na čas objavia aj požiadavky na exotické jazyky. Tento rok bolo na portáli Profesia uverejnených napríklad päť ponúk práce, ktoré vyžadovali znalosť mongolčiny, štyri estónčiny, tri ponuky hľadali gruzínsky hovoriacich ľudí, dve ponuky kazašsky a v dvoch ponukách firmy dokonca uvádzali potrebu znalosti biblickej gréčtiny," dodala Melcerová.