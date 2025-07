Zamestnávatelia: Nová daň z Bruselu trestá podnikateľov, odmietame ju

Bratislava 31. júla (TASR) - Návrh Rady Európskej únie (EÚ), ktorým chce zaviesť nový vlastný zdroj rozpočtu Únie vo forme paušálneho príspevku na základe obratu veľkých podnikov, je nesystémový a neprijateľný. Korporátny zdroj pre Európu (CORE) by predstavoval nebezpečný precedens pre budúce smerovanie podnikateľského prostredia v rámci EÚ. Upozornili na to vo štvrtok zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), ktorí vyjadrili zásadný nesúhlas s návrhom.



„Zavádzanie priamych daní obchádza zmluvné princípy EÚ a smeruje k federalizácii bez legitímneho mandátu. Európski podnikatelia pritom zároveň nemajú žiadnu reálnu možnosť ovplyvniť využitie týchto zdrojov. Zavedenie daní bez demokratickej legitimity je absolútne neprijateľné a nebezpečné,“ uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.



Návrh je podľa zamestnávateľov neprijateľný hneď v niekoľkých ohľadoch. Zdôraznili, že EÚ nie je štát a nemá mať vlastné daňové príjmy. Navrhovaná daň je navyše podľa zástupcov podnikateľského prostredia diskriminačná a nespravodlivá voči veľkým firmám, ktoré sú kľúčovým pilierom zdravého európskeho hospodárstva.



„Zavedenie dane pritom nijakým spôsobom nezohľadňuje zisk, náklady, investície ani cyklickosť odvetví. Zdaňuje ‚za veľkosť‘ a schopnosť podnikať. Okrem toho opäť zásadným spôsobom podkopáva konkurencieschopnosť európskych podnikov. Tie pritom už dnes čelia enormným nákladom, a to od cien energií až po regulačné požiadavky. Zavádzanie ďalšieho daňového bremena tak opäť len prehlbuje rozdiel medzi EÚ a globálnymi konkurentmi,“ doplnil viceprezident RÚZ Robert Spišák.



Únia zamestnávateľov zdôraznila, že zavádzanie nových daňových bremien v čase, keď sa EÚ nachádza v období spomalenej investičnej aktivity, oslabenej konkurencieschopnosti a rastúcej globálnej neistoty, je krátkozraké a nebezpečné. Z tohto dôvodu RÚZ vyzýva predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra financií SR Ladislava Kamenického (obaja Smer-SD), aby sa proti tomuto návrhu jasne a verejne postavili na úrovni Rady EÚ. Rovnako vyzýva členov Národnej rady SR, ako aj slovenských europoslancov, aby schválenie návrhu odmietli.