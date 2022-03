Zamestnávatelia očakávajú v druhom kvartáli priaznivý trh práce

Nitra 29. marca (TASR)– Slovenskí zamestnávatelia očakávajú v druhom štvrťroku tohto roka priaznivý trh práce. Vyplýva to z prezentácie výsledkov pravidelného štvrťročného prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce Q2/2022, ktorý spoločnosť ManpowerGroup prezentovala v utorok v Nitre. Podľa prieskumu plánuje 11 percent slovenských zamestnávateľov v druhom štvrťroku 2022 zvyšovať počet pracovných síl.



Na otázku, ako sa zmení celkový počet zamestnancov vo firme v období od apríla do júna tohto roka, odpovedalo 513 zamestnávateľov. Nárast počtu pracovných síl očakáva 32 percent, zníženie počtu pracovných síl predpovedá 23 percent a37 percent zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. „Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota indexu 11 percent. V porovnaní s minulým štvrťrokom klesol index o 5 percentuálnych bodov a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku narástol o 6 percentuálnych bodov,“ zhodnotila vývoj na trhu práce Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.



Zlepšenie pracovných príležitostí v nasledujúcom štvrťroku očakáva desaťz11odvetví. Najlepšie vyhliadky pre uchádzačov o zamestnanie hlási odvetvie bankovníctvo, financie, poistenie a nehnuteľnosti. Za ním nasledujú stavebníctvo, IT, technológie, telekomunikácie, komunikácie a médiá. Najslabšiu predpoveď na druhý štvrťrok hlásia zamestnávatelia v odvetví neziskové organizácie.



Priaznivé náborové plány potvrdili zamestnávatelia vtroch zo štyroch slovenských regiónov. Najlepšie vyhliadky budú mať uchádzači o zamestnanie v Bratislave, najmenšie, naopak, uchádzači o zamestnanie na strednom Slovensku. Nárast počtu pracovných síl očakávajú najmä veľké podniky s viac ako 250 zamestnancami.



Zamestnávatelia po celom svete naďalej plánujú nárast počtu pracovných síl, ale vporovnaní spredchádzajúcim štvrťrokom sú ich očakávania nižšie. Z prieskumu ManpowerGroup Employment Outlook Survey vyplýva, že 33 zo 40 krajín hlási oproti minulému štvrťroku slabší index. Najsilnejšie náborové plány na nasledujúce tri mesiace hlási Brazília, Švédsko, India, Mexiko a Kolumbia. Najslabšie náborové plány majú zamestnávatelia vGrécku, Poľsku, Japonsku, na Taiwane a vRumunsku.