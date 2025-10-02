< sekcia Ekonomika
Zamestnávatelia odmietajú návrh envirorezortu, ktorý schválila vláda
Štát chce podľa RÚZ ovládnuť doteraz nezávislý a efektívne fungujúci systém triedenia odpadu tak, aby mohol monopolne vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne odmietajú návrh ministerstva životného prostredia, ktorý v stredu (1. 10.) schválila vláda. Štát chce podľa RÚZ ovládnuť doteraz nezávislý a efektívne fungujúci systém triedenia odpadu tak, aby mohol monopolne vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Vyzýva kompetentných na okamžité zastavenie akýchkoľvek pokusov o zriadenie OZV pod Envirofondom, bezodkladné stiahnutie návrhu a návrat k riadnemu legislatívnemu procesu. TASR o tom informovala hovorkyňa RÚZ Petra Podhorcová.
RÚZ považuje snahy šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (nominant SNS) a spôsob, akým sa snaží o zoštátnenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), za neakceptovateľné. „Navrhovaná zmena zákona dáva Environmentálnemu fondu, teda priamo štátu, právomoc vykonávať činnosť OZV. Ide o faktické zoštátnenie systému, ktorý dnes úspešne funguje v réžii výrobcov. Miera recyklácie odpadov z obalov už dnes predbieha ciele Európskej únie stanovené pre rok 2025. Napriek tomu chce štát funkčný a transparentný trhový model potichu nahradiť štátnym monopolom,“ skonštatovali zamestnávatelia.
Štát si podľa nich pod zámienkou „väčšej transparentnosti” vytvára vlastného hráča na trhu, ktorý bude míňať verejné zdroje bez konkurenčného tlaku a bez kontroly. RÚZ doplnila, že pokiaľ tento návrh prejde v parlamente, krajine to spôsobí negatívne dôsledky. Firmy stratia kontrolu nad plnením svojich zákonných povinností a zvýšia sa náklady.
Únia zamestnávateľov upozornila, že ministerstvo hrubo obchádza princípy demokracie aj právneho štátu. Poukázala na to, že návrh zákona bol pripravený potajomky, bez odbornej diskusie či sociálneho dialógu a mimo štandardného legislatívneho procesu. „Obísť tripartitu, pripomienkové aj rozporové konanie je neprípustné v krajine, ktorá sa hlási k európskym hodnotám. Zamestnávatelia takýto spôsob prijímania zákonov jednoznačne odmietajú,“ tvrdí.
Systém RZV je postavený na princípe, že výrobcovia platia za triedenie a zhodnotenie odpadu z ich výrobkov. Firmy to platia zo svojich peňazí a tieto finančné prostriedky spravujú OZV, ktoré podliehajú zákonom a kontrolám. Únia zamestnávateľov však upozornila, že štát nedokáže efektívne kontrolovať tzv. čiernych pasažierov, teda firmy, ktoré do systému neprispievajú. Štát podľa nej nevyužíva nástroje, ktoré má na kontrolu a sankcionovanie neplatičov. „Verejne vyzývame ministerstvo životného prostredia k tomu, aby konečne začalo konať v záujme zefektívnenia existujúceho a dobre fungujúceho systému a posilnilo kontrolu voči neplatičom a zvýšilo vymáhateľnosť pravidiel,“ podotkli zamestnávatelia. Apelujú na vládu, aby namiesto budovania štátnych monopolov konala v súlade s európskymi princípmi RZV, zachovala trhový systém a podporovala tak konkurenciu, efektivitu a stabilitu v odpadovom hospodárstve.
Návrh zákona, ktorý schválila vláda, je primárne zameraný na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania Environmentálneho fondu. Zároveň sa má ukotviť možnosť fondu ako subjektu verejného práva vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Priniesť to má zvýšenie a zavedenie väčšej transparentnosti, konkurencieschopnosti a možnosti výberu medzi existujúcimi subjektami vykonávajúcimi činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov.
