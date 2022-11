Zamestnávatelia odmietajú návrh Smeru-SD na zmenu Zákonníka práce

Bratislava 7. novembra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) naďalej odmietajú opätovné naviazanie mzdových príplatkov za prácu počas víkendov a noci na minimálnu mzdu. To by mala priniesť novela Zákonníka práce navrhovaná opozičnou stranou Smer-SD. Informácie o údajnej dohode na zavedení kompenzácií pre zamestnávateľov považuje RÚZ za zavádzajúce a únia naďalej požaduje stiahnutie návrhu z rokovania Národnej rady (NR) SR.



RÚZ sporne vníma predovšetkým to, že navrhované rozmrazenie mzdových príplatkov prešlo v parlamente v časoch extrémnej inflačnej a energetickej krízy do druhého čítania bez akejkoľvek diskusie s jednotlivými sociálnymi partnermi či prezentáciou vplyvu na podnikateľský sektor a zamestnanosť.



Kritika zo strany zamestnávateľov a verejné výzvy na stiahnutie návrhu z NR SR nakoniec podľa zamestnávateľov spôsobili, že strana Smer-SD verejne oznámila, že do novely zapracuje takzvanú kompenzáciu pre zamestnávateľov. Odvoláva sa pritom na dohodu, ku ktorej malo dôjsť na spoločnom stretnutí na ministerstve práce, na ktorom sa však poslanci Smeru-SD nezúčastnili.



"Napriek tomu, že na rokovaní návrh o kompenzačnej doložke skutočne zaznel, k žiadnej spoločnej dohode nedošlo. Považujeme za neprijateľné, aby opoziční poslanci zneužívali neexistujúcu dohodu na presadenie novely v parlamente, a aj naďalej trváme na jej stiahnutí," uviedol viceprezident RÚZ Jozef Špirko.