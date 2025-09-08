< sekcia Ekonomika
Zamestnávatelia odmietajú zvýšenie odvodov v konsolidačnom balíku
Išlo by podľa nich o ekonomický hazard.
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) a zástupcovia zamestnancov z Konfederácie odborových zväzov (KOZ) nesúhlasia s akýmkoľvek zvyšovaním odvodov pre zamestnávateľov o 1 či 2 percentuálne body (p. b.), ktoré by mohol priniesť pripravovaný konsolidačný balík. Išlo by podľa nich o ekonomický hazard, ktorý by bol proti záujmom celej krajiny. Vyzvali tiež vládu, aby neprijímala opatrenia za zatvorenými dverami a bezodkladne obsah konsolidačného balíka prerokovala so sociálnymi partnermi na úrovni tripartity. Konštatovali to v spoločnom stanovisku, o ktorom v pondelok informovala hovorkyňa RÚZ Petra Podhorcová.
Zvyšovanie daňového zaťaženia považujú zamestnávatelia a odbory za ekonomicky neodôvodnené a spoločensky neakceptovateľné. Zhodli sa, že by išlo o krok, ktorý nemá žiadnu oporu v odborných analýzach a z dlhodobého hľadiska spôsobí viac škody než úžitku. „Namiesto skutočnej konsolidácie a úspor na strane štátu sa zdá, že vláda opäť bez akejkoľvek diskusie so zúčastnenými siaha po najľahšom riešení - zvyšovaní záťaže pre tých, ktorí pracujú, zamestnávajú a tvoria hodnoty,“ uviedli spoločne RÚZ a KOZ.
Sociálni partneri si podľa stanoviska uvedomujú závažnosť situácie, v ktorej sa slovenská ekonomika nachádza a ich spoločným cieľom je zabezpečenie stability pre podniky aj domácnosti. Z tohto dôvodu zdôrazňujú, že pokiaľ vláda skutočne pristúpi k zvyšovaniu odvodov, v praxi to spôsobí ďalšie predražovanie práce.
„Zvýšenie odvodov povedie k zdraženiu výrobkov a služieb pre spotrebiteľov doma aj v zahraničí, čím sa pre obyvateľov Slovenska stanú menej dostupnými. Slovenskí výrobcovia budú strácať konkurencieschopnosť, klesne im predaj a viacerí budú nútení zatvárať prevádzky - náznaky tohto trendu sme už videli v priebehu tohto roka. Z toho prirodzene vyplynie rast nezamestnanosti a prepúšťanie,“ varovali.
Namiesto očakávaného zvýšenia príjmov môže byť podľa nich konečný výsledok takýchto opatrení presne opačný. Úpadok slovenskej ekonomiky by spôsobil, že ani štát nakoniec nezíska nič naviac.
RÚZ a KOZ preto spoločne vyzývajú vládu, aby od možného zvýšenia odvodov okamžite upustila a zamerala sa na efektívne a systémové šetrenie vo verejných výdavkoch. Zároveň očakávajú, že akákoľvek diskusia o konsolidácii bude prebiehať transparentne, s odbornou analýzou a na úrovni tripartity, nie prostredníctvom medializovaných únikov bez reálnej diskusie so sociálnymi partnermi.
