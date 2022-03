Zamestnávatelia odsudzujú politikárčenie niektorých odborárov

Bratislava 17. marca (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) a Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD) odsudzujú vyvolávanie zbytočných vášní a nepokojov zo strany niektorých podnikateľských organizácií a odborov. Informoval o tom v spoločnom stanovisku zamestnávateľských zväzov Martin Hošták, tajomník RÚZ.



Zamestnávatelia združení v RÚZ, AZZZ a APZD zaujali jednohlasné stanovisko aj v súvislosti s kľúčovou témou posledných dní – možnosťou ukončenia dodávok ropy a plynu z Ruska. Plne podporujú postupné znižovanie tejto závislosti. Avšak zároveň upozorňujú, že neuvážené ukončenie dovozu ruského plynu a ropy by mohlo vážne poškodiť slovenský výrobný priemysel a spôsobiť reťazovú reakciu v množstve subdodávateľských firiem.



"O našom stanovisku sme informovali vládnych predstaviteľov a vieme, že si závažnosť tejto situácie i tohto rozhodnutia uvedomujú. RÚZ, AZZZ a APZD dôverujú tomu, že rozhodnutia Slovenska nebudú prijímané za zatvorenými dverami, no naopak, budú predmetom odbornej, vecnej, no najmä ľudskej diskusie s odborníkmi a všetkými zúčastnenými v danej oblasti," uviedli v stanovisku zamestnávateľské organizácie.



Konanie odborových organizácií v podobe výziev na štrajk, či dokonca vyhrážky generálnym štrajkom v čase, keď v susednej krajine zomierajú tisíce ľudí a jednota slovenskej spoločnosti, aj celej Európy, je nevyhnutná pre prežitie, považujú tripartitní zamestnávatelia za krajne neprijateľné.



"Zabíjanie tisícov nevinných ľudí v našej bezprostrednej blízkosti, tisíce ľudí, ktorí sa denne vydávajú z Ukrajiny na útek pričom nevedia, či ho prežijú, šírenie účelových klamstiev a propagandy či hrozba vypuknutia tretej svetovej vojny – to všetko je realita dnešných dní, ktorej dnes čelí celý svet. V takejto situácii potrebujeme predovšetkým solidaritu, súdržnosť, vzájomnú dôveru, no najmä ľudskosť. Nedovoľme si ju vziať," uzatvorili zamestnávateľské zväzy v spoločnom stanovisku.