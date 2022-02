Zamestnávatelia odsudzujú útok Ruska na Ukrajinu, sú pripravení pomôcť

Bratislava 24. februára (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) odsúdili útok Ruskej federácie na Ukrajinu. Upozornili, že Rusko svojím konaním hrubo porušilo všetky princípy, na ktorých funguje vyspelé medzinárodné právo. RÚZ vyzvala politikov, aby zaujali jednotný postoj a Ukrajine, ako aj jej obyvateľom, poskytli okamžitú pomoc.



"Neľudské konanie jedného štátu voči druhému vo vyspelom svete a v civilizovanej spoločnosti nemajú miesto. My, zamestnávatelia združení v RÚZ, v tejto súvislosti vyjadrujeme podporu a solidaritu Ukrajine i všetkým jej obyvateľom. Na Slovensku sme len v minulom roku zamestnávali viac ako 50.000 zamestnancov z Ukrajiny – v týchto ťažkých časoch myslíme na nich a ich rodiny a sme pripravení im poskytnúť pomoc v maximálnej možnej miere," uviedla RÚZ.



Zamestnávatelia ocenili promptnú, rozhodnú a jednohlasnú verejnú odpoveď prezidentky i slovenských vládnych predstaviteľov, ktorí útok verejne odsúdili. "Taktiež vyzývame aj ostatných politikov, aby upustili od politikárčenia a v tejto kritickej situácii sa postavili za hodnoty, ktoré sú skutočne správne," dodala únia.



Podnikatelia veria, že súčasná vláda urobí maximum pre to, aby Ukrajine a jej obyvateľom v tejto zložitej situácii pomohla. Dynamický vývoj, neprehľadná situácia, chaos, strach a stupňujúce sa násilie podľa RÚZ už teraz spôsobujú, že množstvo obyvateľov Ukrajiny sa snaží krajinu opustiť. Slovensko by podľa únie malo byť v prípade potreby pripravené zvládnuť hroziacu imigračnú krízu a poskytnúť útočisko a bezpečie prichádzajúcim vojnovým utečencom z Ukrajiny.