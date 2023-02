Zamestnávatelia ostro kritizujú novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi

Bratislava 8. februára (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) ostro kritizujú novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá opätovne zavádza plošné poskytovanie dotácií na školské obedy. Novelu v utorok (7. 2.) schválil parlament.



Zamestnávatelia upozorňujú, že štát chce získať prostriedky na financovanie opatrenia prostredníctvom ďalšieho zdaňovania vybraných sektorov ekonomiky. Takéto konanie považujú zamestnávatelia združení v RÚZ za krajne neprijateľné.



Ako ďalej uviedol Martin Hošták, výkonný sekretár RÚZ, o prijatí opatrenia so sociálnymi partnermi opäť nikto nediskutoval. Samotný návrh zákona, ktorý poslanci schválili, podľa nich neobsahuje vyčíslenie dosahov jeho zavedenia či konkrétny spôsob jeho financovania. "Napriek tomu, že ide o návrh zákona, ktorý bude mať nepochybne vplyv na verejné financie i podnikateľské prostredie, predkladatelia pozmeňovacieho návrhu si vyčíslenie konkrétnych dosahov nechali pre seba, čo vnímame ako do očí bijúci predvolebný populizmus. Takéto konanie, a to nielen v týchto krízových časoch, považujeme za neprijateľné," konštatoval viceprezident RÚZ Róbert Spišák.



Práve z tohto dôvodu podľa Hoštáka zamestnávatelia odôvodnene predpokladajú, že tak ako býva pri súčasnej vláde zvykom, zdroje na financovanie opatrenia bude chcieť získať na úkor domácich podnikov, a to v podobe ďalšieho zaťaženia.



RÚZ upozornila, že by nešlo o prvý prípad zavádzania nesystémových špecifických sektorových daní a odvodov s cieľom naplnenia štátnej kasy a financovanie opatrení, ktoré sa naoko tvária prosociálne a politickým predstaviteľom získavajú volebné hlasy.



Zamestnávatelia z RÚZ prijatie novely zákona rezolútne odmietajú a vyzývajú jednotlivých politických predstaviteľov, aby skončili s krátkozrakým populistickým konaním a prijímaním zákonov na úkor podnikov a domácností.



Dotácie na obedy pre všetky deti v poslednom ročníku materských škôl a na základných školách sa od mája tohto roka obnovia. Zmenu prináša novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú 7. februára schválila Národná rada SR. V rámci nej poslanci súhlasili s pozmeňovacím návrhom, ktorý predložila poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina).



Dotácia bude predstavovať 1,4 eura pre materské školy, 2,1 eura pre prvý stupeň a 2,3 eura pre druhý stupeň základných škôl. Rodič bude musieť o poskytnutie dotácie požiadať pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni. Tohtoročné náklady štátu na toto opatrenie by mali dosiahnuť 110 miliónov eur. Časť novely bude účinná od 1. apríla, zvyšok od 1. októbra tohto roka.