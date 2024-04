Prieskum: Zamestnávatelia plánujú v tomto roku zvyšovať mzdy

Bratislava 2. apríla (TASR) - Väčšina zamestnávateľov na Slovensku počíta v tomto roku so zvyšovaním miezd. Nechystajú sa ani prepúšťať, naopak, plánujú buď prijímať nových ľudí alebo aspoň zachovať súčasný počet zamestnancov. Vyplynulo to z prieskumu personálnej agentúry Grafton, v ktorom zisťovala, aké sú plány firiem v oblasti zamestnanosti, mzdového ohodnotenia a benefitov.



Podľa prieskumu už vlani takmer polovica zamestnávateľov zvyšovala počet svojich zamestnancov, približne v tretine firiem sa počet zamestnancov nezmenil. "Plány firiem na rok 2024 sú veľmi podobné, asi tretina chce zachovať súčasný stav, takže ich pracovníkov by sa v tomto smere nemali dotknúť žiadne zásadné zmeny. Viac než polovica (56 %) zamestnávateľov plánuje zvýšiť počet zamestnancov. Väčšina z nich však nepočíta s nárastom o viac než 10 %," priblížila projektová manažérka HR Services v Graftone Jana Vávrová.



Prieskum personálnej agentúry tiež ukázal, že zamestnávatelia plánujú v tomto roku zvyšovať mzdy svojim zamestnancom. V minulom roku zvýšilo plat svojim zamestnancom takmer 80 % zamestnávateľov, hoci pôvodne to malo podľa prieskumu v pláne menej než 70 % firiem.



"V roku 2024 očakáva zvýšenie miezd celkovo až 89 % zamestnávateľov z nášho prieskumu. Vo viac ako polovici spoločností (54 %) sa pritom mzdy zamestnancov zvýšia o 6 až 10 %. Len 11 % zamestnávateľov neplánuje žiadne zmeny v mzdách a žiadna z firiem nepočíta zo znižovaním miezd svojich zamestnancov," uviedla Vávrová.



Výšku miezd pritom podľa personálnej agentúry ovplyvňuje najmä to, ako firma vníma prínos konkrétnej pozície i množstvo potenciálnych kandidátov na pracovnom trhu.



"Pri pozíciách, kde je pracovníkov nedostatok, je, pochopiteľne, väčší tlak na rast miezd, ak chce totiž firma získať nových zamestnancov alebo si udržať tých súčasných, musí robiť viac v oblasti mzdového nastavenia aj v oblasti zamestnaneckých benefitov. Takýto stav je dnes zrejmý predovšetkým v priemysle, ktorý u nás trpí kritickým nedostatkom pracovnej sily," vysvetlil riaditeľ Grafton Slovakia a Gi Group Martin Malo.



V prieskume sa personálna agentúra zamerala na firmy rôznych veľkostí z celého Slovenska, pričom vyše polovica respondentov pochádzala z výrobných spoločností.