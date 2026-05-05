< sekcia Ekonomika
Zamestnávatelia podporujú nové iniciatívy ministerstva práce
Zamestnávatelia podporujú aj sprísnenie pravidiel pri dlhodobom záškoláctve, vrátane krátenia sociálnych dávok.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR víta nové iniciatívy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré majú za cieľ podporiť školskú dochádzku detí a motivovať nezamestnaných zapojiť sa do pracovného procesu. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov podľa nich čoraz výraznejšie brzdí slovenské firmy aj celú ekonomiku, preto volajú po systémových riešeniach, ktoré sa začínajú už v ranom veku detí.
AZZZ ocenil projekt MPSVR Práca namiesto dávok, ktorý má motivovať ľudí k aktívnemu zapojeniu do pracovného procesu. Podľa zamestnávateľov by sociálny systém mal slúžiť predovšetkým tým, ktorí sa ocitli v skutočnej núdzi. „Podpora má dočasne pomáhať prekonať náročné obdobie, nie vytvárať dlhodobú ekonomickú závislosť,“ zdôraznil prezident AZZZ SR Rastislav Machunka.
Zamestnávatelia podporujú aj sprísnenie pravidiel pri dlhodobom záškoláctve, vrátane krátenia sociálnych dávok. Pravidelná školská dochádzka je podľa nich základom pre získanie vzdelania, pracovných návykov a budúceho uplatnenia. Tolerovanie zanedbávania školskej dochádzky bez následkov podľa nich prehlbuje sociálne vylúčenie a generačnú chudobu. Za kľúčové opatrenie považujú aj zavedenie povinnej dochádzky detí do materskej školy od troch rokov. Práve v ranom veku sa podľa nich formujú základné schopnosti, sociálne návyky a disciplína, ktoré ovplyvňujú ďalší vývoj dieťaťa. Kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa zamestnávateľov pomáha vyrovnávať štartovacie podmienky a pripravuje deti na školu aj budúci pracovný život.
„Kvalitný zamestnanec sa nerodí v deň podpisu pracovnej zmluvy. Formuje sa postupne, už od materskej školy, cez vzdelávací systém až po prvé pracovné skúsenosti,“ uviedol Machunka.
AZZZ SR zdôrazňuje, že nejde len o sociálnu politiku, ale o strategickú investíciu do budúcnosti ekonomiky. Systematická podpora vzdelávania a pracovných návykov od detstva môže podľa zamestnávateľov výrazne prispieť k riešeniu nedostatku pracovnej sily a posilniť konkurencieschopnosť Slovenska.
AZZZ ocenil projekt MPSVR Práca namiesto dávok, ktorý má motivovať ľudí k aktívnemu zapojeniu do pracovného procesu. Podľa zamestnávateľov by sociálny systém mal slúžiť predovšetkým tým, ktorí sa ocitli v skutočnej núdzi. „Podpora má dočasne pomáhať prekonať náročné obdobie, nie vytvárať dlhodobú ekonomickú závislosť,“ zdôraznil prezident AZZZ SR Rastislav Machunka.
Zamestnávatelia podporujú aj sprísnenie pravidiel pri dlhodobom záškoláctve, vrátane krátenia sociálnych dávok. Pravidelná školská dochádzka je podľa nich základom pre získanie vzdelania, pracovných návykov a budúceho uplatnenia. Tolerovanie zanedbávania školskej dochádzky bez následkov podľa nich prehlbuje sociálne vylúčenie a generačnú chudobu. Za kľúčové opatrenie považujú aj zavedenie povinnej dochádzky detí do materskej školy od troch rokov. Práve v ranom veku sa podľa nich formujú základné schopnosti, sociálne návyky a disciplína, ktoré ovplyvňujú ďalší vývoj dieťaťa. Kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa zamestnávateľov pomáha vyrovnávať štartovacie podmienky a pripravuje deti na školu aj budúci pracovný život.
„Kvalitný zamestnanec sa nerodí v deň podpisu pracovnej zmluvy. Formuje sa postupne, už od materskej školy, cez vzdelávací systém až po prvé pracovné skúsenosti,“ uviedol Machunka.
AZZZ SR zdôrazňuje, že nejde len o sociálnu politiku, ale o strategickú investíciu do budúcnosti ekonomiky. Systematická podpora vzdelávania a pracovných návykov od detstva môže podľa zamestnávateľov výrazne prispieť k riešeniu nedostatku pracovnej sily a posilniť konkurencieschopnosť Slovenska.