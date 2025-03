Zamestnávatelia podporujú projekt Práca namiesto dávok, KOZ má výhrady

Bratislava 3. marca (TASR) - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) podporuje návrh zákona o službách zamestnanosti, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predstavilo pod názvom Práca namiesto dávok. Uviedol to v pondelok po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský s tým, že vítajú akúkoľvek formu motivácie pre ľudí, ktorí majú problém nájsť si prácu. Naopak, výhrady k návrhu má Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR.



"Republiková únia zamestnávateľov podporuje návrh novely zákona o službách zamestnanosti s pracovným názvom Práca namiesto dávok. Vítame akúkoľvek formu motivácie pre človeka, ktorý má problém nájsť si prácu alebo identifikovať sa s nejakou prácou, so svojimi zručnosťami a podobne," uviedol Lelovský. Dôležité podľa neho je, aby človek nestratil pracovné návyky tým, že bude dostávať dávky po dobu vyše dvoch rokov.



Výhrady k návrhu novely však malo KOZ SR. Podľa prezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej by mala dávka v hmotnej núdzi predstavovať minimálnu záchrannú sieť a garantovať isté minimum pre poberateľov tejto dávky. Spresnila, že predstavy odborárov a ministerstva o tom, komu by mala byť dávka priznaná či odobraná, sa rozchádzajú.



"Myslíme si, že dávka v hmotnej núdzi nemá byť nástrojom aktivácie a motivácie k zamestnaniu. Je to nejaké minimum záchrannej sociálnej siete a spĺňa úplne iný účel. Na aktiváciu do zamestnania sú úplne iné nástroje v rámci služieb zamestnanosti, ktoré podporujeme, ale nie s tým cieľom, že tým najchudobnejším a odkázaným bude ešte aj tá minimálne dávka v hmotnej núdzi odoberaná," uviedla Uhlerová po rokovaní tripartity.



Témou rokovania bola aj konsolidácia. Podľa Lelovského by sociálni partneri mali byť prizvaní k tvorbe druhého konsolidačného balíčka. "RÚZ požiadala Ministerstvo financií SR o spoluprácu pri tvorbe podkladov a návrhov pre druhý konsolidačný balíček. Vnímame to tak, že naše názory ako expertov z podnikateľského prostredia a hospodárskej politiky by mohli pomôcť navrhnúť konsolidačný balíček, ktorý je tu treba z pohľadu rozvoja alebo vývoja štátnych financií tak, aby sme predišli rôznym chybám, nedostatkom tak, ako sme to videli v prvom prípade," uviedol s tým, že ministerstvo financií ponuku prijalo.