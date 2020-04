Zamestnávatelia podporujú zdobrovoľnenie gastrolístkov

Bratislava 22. apríla (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) podporujú možnosť voľby medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu. Túto zmenu zaradila vláda Igora Matoviča (OĽaNO) do svojho programového vyhlásenia. Gastrolístky dlhodobo ochudobňujú zamestnancov, zamestnávateľov a poskytovateľov stravovania o poplatky emitentom poukážok a znižujú tak hodnotu stravnej jednotky. Nemalá je i administratívna záťaž spojená s manipuláciou s lístkami, uviedla v stredu RÚZ.



Zamestnávateľ má podľa Zákonníka práce povinnosť poskytovať zamestnancom teplú stravu, alebo príspevok vo forme takzvaných gastrolístkov. "Tento umelý medzičlánok medzi peňaženkou zamestnanca a poskytovateľom stravovania však odčerpáva nemalé zdroje zamestnávateľom, vytvára zbytočnú administratívnu záťaž a v konečnom dôsledku tak znižuje hodnotu stravnej jednotky pre zamestnanca," zdôraznila RÚZ.



Z uvedenej situácie tak prirodzene profitujú emitenti poukážok, bez ohľadu na to, či ide o klasické papierové poukážky, elektronické karty, alebo iné platobné systémy. Poplatky a provízie totiž platí nielen zamestnávateľ, ale i samotní poskytovatelia stravovacích služieb. "RÚZ má za to, že každý zamestnanec je svojprávny, a sám sa vie rozhodnúť, či mu vyhovujú viac gastrolístky, alebo adekvátna hotovosť od zamestnávateľa," dodala únia.



Zamestnávatelia združení v RÚZ sú presvedčení, že veľká časť firiem a poskytovateľov stravovacích služieb si v čase koronakrízy nemôže dovoliť platiť vysoké poplatky emitentom poukážok. "Poplatky zamestnávateľa na vstupe a reštaurácie na výstupe tak zbytočne znižujú hodnotu stravnej jednotky pre zamestnancov," upozornila RÚZ. Únia žiada, aby sa vláda stravovacími poukážkami a elektronickými stravovacími kartami čím skôr zaoberala.