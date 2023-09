Zamestnávatelia požadujú zlepšenia právneho štátu a ľudského kapitálu

Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovensko v posledných rokoch zaznamenáva klesajúci trend v globálnych indexoch a ukazovateľoch, vrátane odporúčaní Európskej komisie (EK), štatistík OECD, Indexu konkurencieschopnosti z dielne Svetového ekonomického fóra či Indexu právneho štátu. Krajina uviazla v pasci stredného príjmu s nedostatočným hospodárskym modelom a slabým rastom na pokračovanie ekonomickej konvergencie minimálne k priemeru Európskej únie (EÚ).



Upozornili na to v utorok zástupcovia širokej koalície domácich a zahraničných zamestnávateľov na Slovensku, združených v Iniciatíve za právny štát. Na odbornej predvolebnej diskusii so zástupcami politických strán, organizovanej Americkou obchodnou komorou (AmCham) v SR v spolupráci s partnermi, preto predstavili 7 + 7 krokov pre pozitívnu zmenu v oblastiach právneho štátu a ľudského kapitálu. Apelujú pritom na politikov, aby tieto návrhy zohľadnili pri fungovaní budúcej vlády po septembrových parlamentných voľbách.



Zástupcovia zamestnávateľov sa zhodli na tom, že pre stabilitu podnikateľského prostredia je kľúčová kvalita a odbornosť vo verejnej správe, minimalizácia prijímaných zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, cez poslanecké alebo pozmeňujúce návrhy, znižovanie nadmernej regulačnej aj administratívnej záťaže, ako aj prinavrátenie dôvery vo výkon inštitúcií nezávislého dohľadu. Časté zmeny na kľúčových odborných pozíciách, ktoré podliehajú politickým nomináciám, majú podľa nich negatívny vplyv na kvalitu činnosti ústredných orgánov štátnej správy, verejnej správy či na fungovanie štátnych podnikov.



"Dnes žiadame zástupcov politických strán, aby sa zaviazali dodržiavať pravidlá pre prijímanie pravidiel, ktoré majú platiť pre nás všetkých. Ak chceme byť atraktívnou krajinou s vysokou životnou úrovňou a stabilným podnikateľským prostredím, je v životnom záujme Slovenskej republiky, aby sa normy prijímali štandardným postupom, bez urýchľovania a obchádzania relevantnej diskusie o ich obsahu a dopadoch," uviedol jeden z koordinátorov Iniciatívy za právny štát Martin Magál.



Podnikateľská komunita tiež vyzýva na obnovenie pozície Slovenska v globálnej konkurencii, čo si vyžaduje dramatickú zmenu nastavenia hospodárskej politiky a spôsobu riadenia krajiny. Zodpovedné vlády majú podľa nich investovať do výskumu, vývoja, zručností budúcich generácií a do kvalitnejších pracovných miest, definovať ambicióznu víziu štátu podporenú spoločenským konsenzom a aplikovať inovatívnu reguláciu na princípoch jednoduchosti, zrozumiteľnosti, transparentnosti a flexibility.



"Ak chce Slovensko zostať konkurencieschopnou krajinou s výkonným hospodárstvom a zlepšujúcim sa životným štandardom svojich obyvateľov, potrebuje nevyhnutne kvalifikovanú a produktívnu pracovnú silu. Urýchlene preto potrebujeme zaviesť do praxe konkrétne zlepšenia vo vzdelávacom systéme, sociálnej politike či pracovnoprávnej legislatíve, založenej na odbornom prístupe presahujúcom dĺžku volebných cyklov," zdôraznil ďalší z koordinátorov Iniciatívy za právny štát Matej Stuška.