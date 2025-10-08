< sekcia Ekonomika
Zamestnávatelia požiadali o presun zasadnutia tripartity k rozpočtu
To by sa podľa nich malo uskutočniť až na budúci týždeň.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Zamestnávatelia z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov a Asociácie priemyselných zväzov a dopravy požiadali ministra práce a zároveň predsedu Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR Erika Tomáša (Hlas-SD) o presun plánovaného mimoriadneho zasadnutia tripartity. To by sa podľa nich malo uskutočniť až na budúci týždeň, aby sa mali čas oboznámiť s návrhom štátneho rozpočtu.
„Sme toho názoru, že rozpočet verejnej správy na roky 2026 až 2028 je tak rozsiahly, dôležitý a celospoločensky závažný materiál, že trváme na jeho predložení a oboznámení sa s ním v dostatočnom časovom predstihu pred samotným plenárnym zasadnutím HSR,“ uviedli zamestnávatelia.
Dôvodom žiadosti je nedodržanie lehôt na predloženie kľúčového materiálu - návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 - 2028. Napriek ústnym prísľubom, že materiál bude doručený najneskôr 7. októbra, sa tak podľa zamestnávateľov dodnes nestalo. Tým došlo k porušeniu rokovacieho poriadku HSR SR, ktorý stanovuje, že materiály majú byť predložené najneskôr tri dni pred zasadnutím.
„Bez dostatočného časového priestoru na jeho naštudovanie nie je možné viesť vecnú a konštruktívnu diskusiu,“ skonštatoval podpredseda HSR za stranu zamestnávateľov Rastislav Machunka.
Sociálni partneri potvrdili svoj záujem rokovať o rozpočte v plnej vážnosti a sú pripravení na dialóg. Zasadnutie sa však podľa nich musí uskutočniť v súlade s pravidlami, ktoré zabezpečujú transparentnosť a férový prístup všetkých strán. Sociálni partneri preto žiadajú, aby bolo mimoriadne zasadnutie HSR SR presunuté na neskorší termín, ideálne v priebehu budúceho týždňa, a to tak, aby všetci členovia rady mali reálnu možnosť sa s materiálom oboznámiť a zaujať stanovisko.
„Sme toho názoru, že rozpočet verejnej správy na roky 2026 až 2028 je tak rozsiahly, dôležitý a celospoločensky závažný materiál, že trváme na jeho predložení a oboznámení sa s ním v dostatočnom časovom predstihu pred samotným plenárnym zasadnutím HSR,“ uviedli zamestnávatelia.
Dôvodom žiadosti je nedodržanie lehôt na predloženie kľúčového materiálu - návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 - 2028. Napriek ústnym prísľubom, že materiál bude doručený najneskôr 7. októbra, sa tak podľa zamestnávateľov dodnes nestalo. Tým došlo k porušeniu rokovacieho poriadku HSR SR, ktorý stanovuje, že materiály majú byť predložené najneskôr tri dni pred zasadnutím.
„Bez dostatočného časového priestoru na jeho naštudovanie nie je možné viesť vecnú a konštruktívnu diskusiu,“ skonštatoval podpredseda HSR za stranu zamestnávateľov Rastislav Machunka.
Sociálni partneri potvrdili svoj záujem rokovať o rozpočte v plnej vážnosti a sú pripravení na dialóg. Zasadnutie sa však podľa nich musí uskutočniť v súlade s pravidlami, ktoré zabezpečujú transparentnosť a férový prístup všetkých strán. Sociálni partneri preto žiadajú, aby bolo mimoriadne zasadnutie HSR SR presunuté na neskorší termín, ideálne v priebehu budúceho týždňa, a to tak, aby všetci členovia rady mali reálnu možnosť sa s materiálom oboznámiť a zaujať stanovisko.