Zamestnávatelia pri minimálnej mzde žiadali nárast percenta automatu

Bratislava 19. augusta (TASR) - Výška minimálnej mzdy na budúci rok bude stanovená zákonom na 816 eur, pretože sociálni partneri sa na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) na jej výške nedohodli. Oznámil to po pondelkovom rokovaní tripartity minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) za účasti predstaviteľov sociálnych partnerov. Zamestnávatelia pri rokovaní o minimálnej mzde na rok 2025 požadovali postupné, niekoľkoročné zvyšovanie percenta tzv. automatu z 57 % na 60 % priemernej mzdy.



"Zvýšiť automat z 57 % z priemernej mzdy na 60 % pri výpočte minimálnej mzdy podľa nás nie je teraz rozumné, keďže sa nachádzame v rámci EÚ vo veľkej recesii. Sme naviazaní na ekonomiky veľkých členských krajín. Prikrývať by sme sa mali takou perinou, na akú máme. Nie sme proti tomu, aby sme išli z 57 % na 60 %, ale postupne," zdôraznil prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Miroslav Kiraľvarga.



"Navrhovali sme odborárom aj ministerstvu práce, aby zvážili oslobodiť od daní a odvodov niektoré príplatky. Zamestnávateľ by mal rovnaký náklad a zamestnancovi by išlo v čistom viac tak, ako to majú napríklad v Rakúsku, kde sú príplatky oslobodené do istej výšky od dane. Uvažovali sme tiež o naviazaní príplatkov na priemernú mzdu tak, ako je to napríklad v Českej republike" doplnil generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Andrej Lasz.



Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) podľa slov jeho predsedu Jozefa Božika na začiatku podporilo zvýšenie percenta automatu z 57 % ma 60 %. "Chceli sme však, aby zvyšovanie percenta bolo rozdelené na viac rokov, buď na dva alebo na tri roky," podčiarkol Božik.



Odborári podľa slov prezidentky Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Moniky Uhlerovej vyčíslili straty zamestnancov z titulu zmrazených príplatkov a zmeny automatu v minulých rokoch. "Zásahom minulej vlády a minulého ministra práce, ktorý automat a príplatky menil, boli zamestnanci ukrátení o stovky miliónov eur. Kumulatívne za rok 2021 až 2023 bola celková strata pre asi 140.000 zamestnancov, ktorí poberajú minimálnu mzdu vo výške 157,9 milióna eur. Spolu s odvodmi to bola suma 213,5 milióna eur," dodala Uhlerová. Na príplatkoch podľa nej prišli zamestnanci až o 120,6 milióna eur.