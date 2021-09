Zamestnávatelia: Racionálne riadenie epidemickej situácie zlyháva

Bratislava 2. septembra (TASR) - Racionálne riadenie epidemickej situácie podľa zamestnávateľov zlyháva, rozhoduje sa opäť za zatvorenými dverami a hrozí prijímanie zbytočne reštriktívnych a neefektívnych opatrení. Vo štvrtok na to upozornila Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), podľa ktorej vláda už mesiace ignoruje ich žiadosti o spoločnú komunikáciu v oblasti prijímania protiepidemických opatrení.



„Napriek tomu, že sa blíži tretia vlna pandémie, nedostatky, chyby a chaos v prijímaných vyhláškach a konkrétnych opatreniach pretrvávajú, na čo pri ďalšom výraznom zhoršovaní epidemickej situácie v konečnom dôsledku doplatí celá krajina,“ uviedla RÚZ. Zástupcom zamestnávateľov tiež chýba vyhodnotenie efektivity doteraz prijatých protiepidemických opatrení, ktoré by umožnilo poučiť sa z chýb minulosti.



Podnikateľom sa nepáči, že ekonomický krízový štáb nezasadal, odkedy je Igor Matovič (OĽANO) ministrom financií. "Nanešťastie, z rozhodnutia ministra financií v apríli sme sa dozvedeli, že podľa jeho názoru sa pandémia končí, ekonomická kríza pred nami nie je, podniky si vedú dobre, preto rokovania ekonomického krízového štábu zrušil s prísľubom, že vytvorí priestor na pravidelnú komunikáciu zamestnávateľov a vlády. K jeho naplneniu však nedošlo“, upozornil prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský.



Už niekoľko mesiacov tak ministri o vývoji epidemickej situácie a prijímaní protiepidemických opatrení rokujú bez účasti podnikateľov. Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu zástupcovia tripartity požiadali už pred vyše mesiacom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny o vypracovanie analýzy efektivity doposiaľ prijatých protiepidemických opatrení. Počas prvých dvoch vĺn pandémie bolo podľa viceprezidenta RÚZ prijatých mnoho neefektívnych opatrení a na väčšinu z nich doplatili práve slovenskí zamestnávatelia a celá ekonomika. Analýza by mala podľa RÚZ ukázať slabé miesta a umožniť poučiť sa z chýb minulosti. Doposiaľ však taká analýza vypracovaná nebola.



Podnikatelia okrem požiadavky na vypracovanie analýzy vplyvov do 19. júla požiadali rezort práce o stretnutie. K rokovaniam zatiaľ nedošlo a rovnako podľa RÚZ bez vysvetlenia zostáva naďalej pozastavená aj činnosť ekonomického krízového štábu.



Tlačový odbor úradu vlády kritiku RÚZ odmietol. "Premiér Eduard Heger nepretržite komunikuje s verejnosťou vrátane podnikateľov," uviedol Úrad vlády SR. Ako dodal, vláda súčasne prijíma protipandemické opatrenia s tým, aby čo najmenej poškodzovali ekonomiku. Potvrdzujú to podľa úradu aktuálne dáta o vývoji hrubého domáceho produktu, ktorý v druhom štvrťroku medziročne vzrástol takmer o 10 %.