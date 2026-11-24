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Zamestnávatelia: Registráciu do systému goAML komplikujú výpadky
Za problematický považujú zamestnávatelia aj výklad registračnej povinnosti.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Na povinnú registráciu do systému goAML, ktorý slúži na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, neposkytol štát podnikateľom dostatok času. Situáciu navyše komplikujú zahltený obchodný register a opakované výpadky registračného portálu. V utorok na to upozornili zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), ktorí sa zároveň listom obrátili na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) so žiadosťou o bezodkladnú nápravu.
Finančná spravodajská jednotka (FSJ) Prezídia Policajného zboru vydala usmernenie k registrácii do systému goAML 14. októbra 2026, pričom zákonná lehota na registráciu uplynie 30. novembra 2026. „Podnikatelia tak dostali necelých sedem týždňov na posúdenie svojich povinností, zabezpečenie registrácie alebo výmaz dotknutých činností z obchodného a živnostenského registra. Pri niektorých spoločnostiach si pritom samotné zvolanie valného zhromaždenia, ktorého rozhodnutie je na výmaz činnosti potrebné, vyžaduje dodržanie 30-dňovej lehoty,“ upozornila RÚZ.
Za problematický považujú zamestnávatelia aj výklad registračnej povinnosti. Tá sa podľa usmernenia vzťahuje aj na spoločnosti, ktoré disponujú oprávnením na poskytovanie účtovníckych či poradenských služieb, hoci ich reálne neposkytujú. Takýto výklad podľa RÚZ ide nad rámec európskej smernice. „Tisíce spoločností dnes stoja pred rozhodnutím, či sa zaregistrujú do systému goAML, alebo pristúpia k výmazu svojich podnikateľských oprávnení,“ upozornil viceprezident RÚZ Jozef Špirko.
Obchodný register je podľa RÚZ v súčasnosti zahltený žiadosťami podnikateľov o zmenu predmetu podnikania. Firmám tak hrozí, že registračnú povinnosť budú musieť splniť aj napriek tomu, že o výmaz nevykonávanej činnosti požiadali včas. Situáciu navyše komplikujú opakované výpadky portálu goAML či požiadavky na predkladanie údajov, ktorými už štát disponuje, v rozpore s princípom „jedenkrát a dosť“.
Usmernenie FSJ by sa podľa zamestnávateľov malo upraviť tak, aby zamedzilo neprimerane širokému uplatňovaniu registračnej povinnosti, zohľadnilo objektívne prekážky pri jej plnení a odstránilo technické a administratívne nedostatky registračného procesu. Zdôraznili zároveň, že význam boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu nespochybňujú. Zároveň deklarovali pripravenosť poskytnúť Ministerstvu vnútra (MV) SR odbornú súčinnosť vrátane konkrétnych poznatkov z podnikateľskej praxe a návrhov riešení.
„Každá neopodstatnená administratívna povinnosť odčerpáva firmám zdroje, ktoré by inak mohli využívať na investície, inovácie, zvyšovanie produktivity či odmeňovanie zamestnancov,“ skonštatoval Špirko.
Finančná spravodajská jednotka (FSJ) Prezídia Policajného zboru vydala usmernenie k registrácii do systému goAML 14. októbra 2026, pričom zákonná lehota na registráciu uplynie 30. novembra 2026. „Podnikatelia tak dostali necelých sedem týždňov na posúdenie svojich povinností, zabezpečenie registrácie alebo výmaz dotknutých činností z obchodného a živnostenského registra. Pri niektorých spoločnostiach si pritom samotné zvolanie valného zhromaždenia, ktorého rozhodnutie je na výmaz činnosti potrebné, vyžaduje dodržanie 30-dňovej lehoty,“ upozornila RÚZ.
Za problematický považujú zamestnávatelia aj výklad registračnej povinnosti. Tá sa podľa usmernenia vzťahuje aj na spoločnosti, ktoré disponujú oprávnením na poskytovanie účtovníckych či poradenských služieb, hoci ich reálne neposkytujú. Takýto výklad podľa RÚZ ide nad rámec európskej smernice. „Tisíce spoločností dnes stoja pred rozhodnutím, či sa zaregistrujú do systému goAML, alebo pristúpia k výmazu svojich podnikateľských oprávnení,“ upozornil viceprezident RÚZ Jozef Špirko.
Obchodný register je podľa RÚZ v súčasnosti zahltený žiadosťami podnikateľov o zmenu predmetu podnikania. Firmám tak hrozí, že registračnú povinnosť budú musieť splniť aj napriek tomu, že o výmaz nevykonávanej činnosti požiadali včas. Situáciu navyše komplikujú opakované výpadky portálu goAML či požiadavky na predkladanie údajov, ktorými už štát disponuje, v rozpore s princípom „jedenkrát a dosť“.
Usmernenie FSJ by sa podľa zamestnávateľov malo upraviť tak, aby zamedzilo neprimerane širokému uplatňovaniu registračnej povinnosti, zohľadnilo objektívne prekážky pri jej plnení a odstránilo technické a administratívne nedostatky registračného procesu. Zdôraznili zároveň, že význam boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu nespochybňujú. Zároveň deklarovali pripravenosť poskytnúť Ministerstvu vnútra (MV) SR odbornú súčinnosť vrátane konkrétnych poznatkov z podnikateľskej praxe a návrhov riešení.
„Každá neopodstatnená administratívna povinnosť odčerpáva firmám zdroje, ktoré by inak mohli využívať na investície, inovácie, zvyšovanie produktivity či odmeňovanie zamestnancov,“ skonštatoval Špirko.